Учитель з Києва увійшов до 50 найкращих педагогів світу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Учитель з Києва увійшов до 50 найкращих педагогів світу
Олександр Думишинець увійшов до 50 найкращих педагогів світової премії Global Teacher Prize 2025
фото: Facebook

Учитель викладає інформатику учням з Києві 

Вчитель інформатики Олександр Думишинець увійшов до 50 найкращих педагогів світової премії Global Teacher Prize 2025. Минулого року він також був учасником цієї премії та дійшов до фіналу. Про це пише «Главком» із посиланням на «Освіторію».

Олександр Думишинець викладає у ПЗНЗ «Мідгард» у Києві та називає свою роботу мрією. За словами чоловіка, викладацька діяльність робить його щасливим. «Перш за все для мене це знак, що те, як я працюю з дітьми щодня – уважно, чесно, без спрощень – має сенс. І що українські вчителі сьогодні цікаві світові не попри обставини, а разом із ними», – прокоментував свою перемогу Олександр Думишинець.

На своїх уроках вчитель допомагає учням програмувати, створювати сайти та застосунки, знімати відео, працювати з анімацією тощо. «Він активно інтегрує в навчання Minecraft Education, інструменти штучного інтелекту та проєктну роботу, щоб зробити навчання практичним і максимально наближеним до реального життя», – йдеться у статті.

Крім знань, Олександр Думишинець має особливий підхід у навчанні учнів. Він акцентує у своїй роботі на командній роботі та відкритому діалогу з учнями. До того ж він розмовляє зі своїми учнями на серйозні та складні теми. Учні Олександра Думишинця також здобувають перемоги на національних і міжнародних конкурсах.

Премія Global Teacher Prize, номінантом якої став Олександр Думишинець, щорічно відзначає найкращих вчителів, які роблять значні внески у свою професію. Цю премію заснував фонд The Varkey Foundation, щоб нагадувати світові про важливість роботи вчителів. В Україні премію Global Teacher Prize 3 2017 року проводить медіа «Освіторія».

Раніше «Главком» розповідав про 29-річну вчительку математики Лоредана Пеленчану, яка здійснила революцію у підготовці до іспитів у Румунії, ставши зіркою соціальних мереж. Вона почала безкоштовно пояснювати складні завдання для національного іспиту та бакалаврату, використовуючи платформи TikTok та Instagram.

Нагадаємо, як у Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії під час уроку, коли учень попросив перейти на її українську мову, назвала його «скотиною». Інцидент відбувся, коли педагогиня розмовляла з класом російською мовою, попри державну вимогу щодо української як мови освітнього процесу. 

