Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Ґавела

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Ґавела
Максим Буткевич отримав премію Вацлава Гавела
фото: ІМІ

Правозахисник, журналіст і ветеран став лауреатом престижної нагороди за відданість правам людини та стійкість у боротьбі за свободу

Журналіст і експолонений РФ Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела. Ім’я переможця оголосили на відкритті осінньої пленарної сесії ПАРЄ в Страсбурзі сьогодні, 29 вересня.

Разом з Максимом Буткевичем до трійки фіналістів премії цьогоріч увійшли журналістка Мзія Амаглобелі з Грузії та директор Abzas Media Улві Гасанлі з Азербайджану.

Премія імені Вацлава Гавела щорічно вручається за видатний внесок у захист прав людини. Вона охоплює грошову винагороду в розмірі 60 тисяч євро, трофей і диплом.

Максим Буткевич — український правозахисник, журналіст та ветеран. Майже 20 років присвятив правозахисній діяльності: був координатором проєкту “Без кордонів”, співзасновником Центру прав людини ZMINA та Громадського радіо, а також організовував покази та події Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Він читав лекції про права людини, мову ворожнечі та допомогу біженцям для журналістів, активістів та владних структур в Україні та за кордоном, працював в офісі УВКБ ООН в Україні.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Буткевич вступив до ЗСУ, а згодом потрапив у російський полон. Йому незаконно присудили 13 років колонії за нібито обстріл житлового будинку в Сєвєродонецьку, хоча він не був на місці події. Судові органи РФ ігнорували докази його невинуватості та обставини тортур і примусового обмовлення.

Нагадаємо, що американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса, яку щороку вручають письменникам за внесок у розвиток української культури та незламність громадянської позиції. Нагороду Снайдер отримав від філософа, письменника та президента PEN Ukraine Володимира Єрмоленка, який очолював журі премії.

Як зазначив Єрмоленко, Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України, а його позиція ґрунтується на переконанні, що «тиранії потрібно рішуче зупиняти». Він також підкреслив, що прикладом такого опору для Снайдера є дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема Василь Стус, і премія символізує цінування голосу Снайдера в Україні.

Снайдер у своїй промові висловив скромність перед численними українськими поетами та письменниками, які документують війну через поезію та прозу:

«Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся».

 

Читайте також:

Теги: Україна журналіст премія Євгенія Кравчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді відбувається на Добропільському напрямку
Чи загрожує оточення росіянам? Огляд з Добропільського напрямку
Сьогодні, 11:01
Українські ресторатори були ініціаторами щодо запровадження Дня українського борщу
День українського борщу 2025: дата, історія та цікаві факти про свято
13 вересня, 06:50
Докфільм Роднянського та Алферова покажуть у Венеції
Світова прем’єра українського фільму «Нотатки справжнього злочинця» відбудеться на Венеціанському кінофестивалі
1 вересня, 19:43
Венс зазначає, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
30 серпня, 02:31
Парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії
Рада закликала світ засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України
3 вересня, 12:36
Україна отримала найвищий рівень підтримки щодо вступу до ЄС
Чи підтримують поляки розширення ЄС і що думають про вступ України: опитування
4 вересня, 14:09
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Олександр Голяченко став 109-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко
5 вересня, 15:51
У Польщі виявили уламки російських дронів у різних населених пунктах
На Польщу летіло майже 100 дронів, частину збила Україна – Зеленський
27 вересня, 16:58

Суспільство

Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Ґавела
Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Ґавела
Масовані атаки РФ восени: авіаційний експерт дав прогноз
Масовані атаки РФ восени: авіаційний експерт дав прогноз
В Україні зафіксовано землетрус
В Україні зафіксовано землетрус
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України
Криза із пальним у Криму. Окупаційна влада визнала: ситуація складна
Криза із пальним у Криму. Окупаційна влада визнала: ситуація складна
Помер у лікарні від чисельних осколкових поранень. Згадаймо Дмитра Равніста
Помер у лікарні від чисельних осколкових поранень. Згадаймо Дмитра Равніста

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua