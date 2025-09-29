Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Ґавела

Правозахисник, журналіст і ветеран став лауреатом престижної нагороди за відданість правам людини та стійкість у боротьбі за свободу

Журналіст і експолонений РФ Максим Буткевич став лауреатом Премії імені Вацлава Гавела. Ім’я переможця оголосили на відкритті осінньої пленарної сесії ПАРЄ в Страсбурзі сьогодні, 29 вересня.

Разом з Максимом Буткевичем до трійки фіналістів премії цьогоріч увійшли журналістка Мзія Амаглобелі з Грузії та директор Abzas Media Улві Гасанлі з Азербайджану.

Премія імені Вацлава Гавела щорічно вручається за видатний внесок у захист прав людини. Вона охоплює грошову винагороду в розмірі 60 тисяч євро, трофей і диплом.

Максим Буткевич — український правозахисник, журналіст та ветеран. Майже 20 років присвятив правозахисній діяльності: був координатором проєкту “Без кордонів”, співзасновником Центру прав людини ZMINA та Громадського радіо, а також організовував покази та події Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Він читав лекції про права людини, мову ворожнечі та допомогу біженцям для журналістів, активістів та владних структур в Україні та за кордоном, працював в офісі УВКБ ООН в Україні.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Буткевич вступив до ЗСУ, а згодом потрапив у російський полон. Йому незаконно присудили 13 років колонії за нібито обстріл житлового будинку в Сєвєродонецьку, хоча він не був на місці події. Судові органи РФ ігнорували докази його невинуватості та обставини тортур і примусового обмовлення.

Нагадаємо, що американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса, яку щороку вручають письменникам за внесок у розвиток української культури та незламність громадянської позиції. Нагороду Снайдер отримав від філософа, письменника та президента PEN Ukraine Володимира Єрмоленка, який очолював журі премії.

Як зазначив Єрмоленко, Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України, а його позиція ґрунтується на переконанні, що «тиранії потрібно рішуче зупиняти». Він також підкреслив, що прикладом такого опору для Снайдера є дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема Василь Стус, і премія символізує цінування голосу Снайдера в Україні.

Снайдер у своїй промові висловив скромність перед численними українськими поетами та письменниками, які документують війну через поезію та прозу:

«Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся».