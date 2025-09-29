Головна Світ Економіка
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Молодь у Німеччині лінується працювати
57% молодих німців прагнуть неповного робочого дня

Бажання працювати неповний робочий день у Німеччині зростає, що створює виклик для економіки, яка переживає спад. Згідно з щорічним опитуванням, проведеним на замовлення страхової компанії HDI, більшість німців (понад 50%) хотіли б перейти на неповний графік, якби їм запропонували таку можливість. Про це пише «Главком» із посиланням на Ausnews.

Порівняно з минулим роком, кількість охочих зросла на 2%. До 2023 року тих, хто прагнув неповного робочого дня, було менше половини.

Найбільші відмінності у ставленні до роботи спостерігаються серед різних вікових груп:

  • Молодші працівники (до 40 років): 57% хочуть працювати неповний день. Понад чверть молоді вважає важливим, щоб керівник враховував їхній баланс між роботою та особистим життям.
  • Старші працівники (понад 40 років): 49% висловлюють таке бажання, а лише 14% вважають баланс пріоритетом.
    Водночас в умовах економічної нестабільності зростає потяг до надійності: 43% опитаних віддають перевагу роботі на державу, тоді як лише 40% вважають привабливішою роботу у приватній компанії. 

Статистика підтверджує зміну тренду. За даними Нюрнберзького інституту досліджень ринку праці (IAB), у другому кварталі частка працівників, зайнятих неповний робочий день, досягла рекордних 40,1%.

Кількість таких працівників зросла до майже 17 мільйонів осіб (на 1,3% порівняно з минулим роком). Кількість тих, хто працює повний день, скоротилася до 25,35 млн.

Експерт IAB Енцо Вебер пояснює, що неповна зайнятість, яка була рідкістю у 1990-х, стала звичайним явищем. При цьому самі працівники на неповній зайнятості тепер працюють більше: у середньому 18,62 години на тиждень, що також є рекордом. Зростання пояснюється активним розвитком таких галузей, як догляд за людьми та освіта, де неповний графік є поширеним.

Ці тенденції викликають занепокоєння у політикумі. Фрідріх Мерц, який є впливовою фігурою в німецькій опозиції, неодноразово заявляв, що для пожвавлення економіки «в Німеччині потрібно знову почати працювати більше і ефективніше». Він пропонує відмовитися від фіксованого 8-годинного робочого дня та замість цього встановити максимальну кількість робочих годин на тиждень.

Ситуацію ускладнює наближення масового виходу на пенсію покоління бебі-бумерів, що створить величезне навантаження на пенсійну систему, охорону здоров'я та призведе до гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Зростання популярності неповного робочого дня в цьому контексті сприймається як серйозна проблема для економічного потенціалу країни.

Раніше стало відомо, що ринок праці в Німеччині стикається з новим викликом: покоління Z (наймолодші працівники) демонструє безпрецедентно високу готовність до швидкої зміни роботи. Згідно з дослідженнями, більшість молодих фахівців не бачить сенсу залишатися на першому місці роботи довше, ніж один-два роки, а майже половина (48%) планує змінити роботодавця вже цього року.

