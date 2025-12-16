Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці

Мовознавиця прокоментувала твердження Олександра Авраменка щодо правил вживання слів «житель» та «мешканець»

Мовознавиця Ольга Васильєва обґрунтувала питання щодо того, чи є різниця між значеннями слів «жителі» та «мешканці». Експертка пояснила правильне тлумачення цих слів у рубриці «Главкому» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, вона особисто зіштовхнулася з цим питанням. Філологиня розповіла, що існують твердження, що «мешканці» живуть у помешканнях, а «жителі» – в населених пунктах.

Такі приклади вживання слів трактував український мовознавець Олександр Авраменко. «У своєму відеоуроці він казав: «Для тих, хто дбає про високу культуру свого мовлення, хочу дати таку пораду: із населеними пунктами й країнами краще вживати слово «житель», а з житлом ліпше використовувати «мешканець», – зазначила Ольга Васильєва.

Однак мовознавиця пояснює, що за тлумачним словником слово «проживати» означає – жити, мешкати постійно або тимчасово (у приміщенні, населеному пункті, на певній території). «Мешкають (нащадки запорожців) по багнючих (багнистих) місцях та захлюпаних селах славетної на все царство Полтавщини» (Панас Мирний)», – додає вона.

Крім зазначеної інформації у словниках, професор Олександр Пономарів також вважав, що мешканець – це не лише людина, що займає певне приміщення, а й та, хто «має осідок у якійсь місцевості». Тому називати містян та селян мешканцями можна, у цьому немає ніякої неповаги для мови, зауважила філологиня.

Ольга Васильєва пояснила, що слова «мешканець» і «житель» це синоніми. Це правило стосується й слів «проживати» й «мешкати». Вона також зауважила, що «мешканець» – це слово полонізм (mieszkaniec), а «житель» це українське.

