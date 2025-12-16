Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця прокоментувала твердження Олександра Авраменка щодо правил вживання слів «житель» та «мешканець»

Мовознавиця Ольга Васильєва обґрунтувала питання щодо того, чи є різниця між значеннями слів «жителі» та «мешканці». Експертка пояснила правильне тлумачення цих слів у рубриці «Главкому» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, вона особисто зіштовхнулася з цим питанням. Філологиня розповіла, що існують твердження, що «мешканці» живуть у помешканнях, а «жителі» – в населених пунктах.

Такі приклади вживання слів трактував український мовознавець Олександр Авраменко. «У своєму відеоуроці він казав: «Для тих, хто дбає про високу культуру свого мовлення, хочу дати таку пораду: із населеними пунктами й країнами краще вживати слово «житель», а з житлом ліпше використовувати «мешканець», – зазначила Ольга Васильєва.

Однак мовознавиця пояснює, що за тлумачним словником слово «проживати» означає – жити, мешкати постійно або тимчасово (у приміщенні, населеному пункті, на певній території). «Мешкають (нащадки запорожців) по багнючих (багнистих) місцях та захлюпаних селах славетної на все царство Полтавщини» (Панас Мирний)», – додає вона.

Крім зазначеної інформації у словниках, професор Олександр Пономарів також вважав, що мешканець – це не лише людина, що займає певне приміщення, а й та, хто «має осідок у якійсь місцевості». Тому називати містян та селян мешканцями можна, у цьому немає ніякої неповаги для мови, зауважила філологиня.

Ольга Васильєва пояснила, що слова «мешканець» і «житель» це синоніми. Це правило стосується й слів «проживати» й «мешкати». Вона також зауважила, що «мешканець» – це слово полонізм (mieszkaniec), а «житель» це українське.

Раніше «Главком» писав про те, що українці часто помиляються з наголосом у словах «довíдник», «промíжок» та «надли́шок». Мовознавиця Ольга Васильєва наголосила, що правильна вимова відрізняється від того, що зазвичай чують у повсякденній мові. Філологиня нагадала, що у словах «довíдник», «промíжок» та «надли́шок» наголос стоїть на другому складі.

Нагадаємо, як філологиня Ольга Васильєва пояснила, що від звання «Герой України» слід утворювати фемінітив, і запропонувала варіант «Героїня України». 

Читайте також:

Теги: мова мовознавець українська мова словник правила Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці
Який наголос у слові «подушка»? 10 запитань до мовознавиці
6 грудня, 10:00
Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило
Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило
27 листопада, 22:00
Івановська нагадала про права дітей та мовний закон
Мовна омбудсменка відреагувала на скандал із російською мовою у дитсадку
1 грудня, 20:29
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
«Довíдник», «промíжок» і «надли́шок». Мовознавиця вказала на дуже поширені помилки з наголосом
4 грудня, 22:27
Минулого тижня вчительку було відсторонено від обов'язків класного керівника
Мовний скандал у Чернівцях: учительку, яка обізвала учня через українську мову, звільнено
1 грудня, 22:07
Деякі речі відправляти через міжнародну доставку «Нової Пошти» заборонено
Що не можна відправляти за кордон «Новою Поштою»: список
8 грудня, 16:40

Наука та освіта

Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
Учитель з Києва увійшов до 50 найкращих педагогів світу
Учитель з Києва увійшов до 50 найкращих педагогів світу
Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло
Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке
В університетах України з'явиться «нульовий курс»: що це таке

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua