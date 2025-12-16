Головна Країна Наука та освіта
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
В українській Вікіпедії налічується понад 1,4 млн статей
фото: Укрінформ

Ювілейною статею української Вікіпедії стала робота астронома та викладача Олексія Голубова

14 грудня 2025 року в українській Вікіпедії налічується понад 1,4 млн статей. Ювілейною стала стаття «Дослідницький інститут космічних технологій TÜBİTAK». Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вікімедіа Україна.

Авторство статті, яка стала ювілейною поміж інших тисячі матеріалів в українській Вікіпедії належить астроному, астрофізику, викладачу та вікіпедисту Олексію Голубову. «Стаття написана з нагоди «Місяця Азії». Загалом я астроном, доктор фіз.-мат. наук, професор Харківського університету. І найбільше статей пишу саме зі своєї галузі. Хоча також досить багато статей написав про історію свого рідного Мелітополя, про вулиці Харкова, про свої улюблені книжки й фільми…» – розповів автор статті.

Олексій Голубов вдруге бере участь у програмі «Місяць Азії». Минулого року він створив та покращив чимало статей. «Тож тепер вдається сягнути вже досить вузькоспеціалізованих тем, як-от Дослідницький інститут космічних технологій TÜBİTAK, - важлива для Туреччини науково-технічна установа, втім маловідома в Україні (принаймні, я сам про неї раніше не знав; так, Вікіпедія не тільки для просвітництва, а й для самоосвіти). Цього разу я створив близько 80 статей про азійські обсерваторії, планетарії, науково-дослідні астрономічні інститути, окремі телескопи, відомих науковців. Перекладав вікістатті з англійської й німецької мов (якими я володію), зрідка з китайської, яконської, хінді (з якими розбирався за допомогою машинного перекладу)», – зазначив він.

фото: Вікімедіа Україна / Wikimedia Ukraine

За його словами Олексія Голубова, завдяки перекладам тема астрономії в українській Вікіпедії тепер представлена краще ніж в англійській та рівні інших. «Сподіваюсь, з часом в Українській Вікіпедії ставатиме все більше таких тем, як астрономія в Азії та астрономічна література, за якими ми серед найкращих у світі. А потім іншомовні Вікіпедії будуть орієнтуватись на нас, намагатись нас наздогнати, але не встигатимуть за нами. І читачі отримуватимуть найповнішу інформацію саме українською мовою», – розповів Олексій.

Всього Олексій Голубов започаткував понад 2 450 тис. нових статей у Вікіпедії. Він не забуває й про свої старі статті, за якими він слідкує та оновлює. Крім цього астроном активно бере участь у різноманітних конкурсах та тематичних тижнях. «За результатами кампанії «(Не)відомі жінки у Вікіпедії» провів у «Добрі» 6 статей про відомих астрономок. За результатами кампанії «Кожній книзі свій читач» написав статті про понад 100 історичних астрономічних робіт і сучасних астрономічних книг, розвинувши тему астрономічної літератури в Українській Вікіпедії майже до того ж рівня, на якому вона представлена в Англійській Вікіпедії», – написав вчений.

Відомо, що у грудні 2023 року в українській Вікіпедії налічували рекордні 1,3 млн статей, у 2024 році 1,350 млн. А цього року українці встановили новий рекорд, написавши ще 50 тис. статей. За 2021 рік українська Вікіпедія стала найбільшою та найпопулярнішою енциклопедією українською мовою.

Раніше «Главком» розповідав про те, що мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск нової платформи під назвою Grokipedia. Вона має стати альтернативою Вікіпедії та «найточнішою базою знань у світі». Як зазначив Маск, Grokipedia працюватиме на основі штучного інтелекту Grok і використовуватиме обчислювальні потужності для аналізу відкритих джерел, зокрема сторінок Вікіпедії, щоб визначати, де міститься правда, напівправда, брехня або відсутня інформація. 

