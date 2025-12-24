Головна Країна Наука та освіта
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
Глава держави наголосив, що наука поруч із армією і дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу
фото: Офіс президента

Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння, захисту інфраструктури тощо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії імені Бориса Патона 2025 року. Глава держави вручив їм дипломи й почесні знаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконаленні військового планування, – загалом 73 лауреати з 10 науковими роботами.

Президент наголосив, що Україна пишається досягненнями вчених та потребує втілення наукових розробок у життя. «Не таємниця, що кожен із вас своїми роботами реально посилює щоденно Україну. Там, де це найбільше потрібно, і потрібно саме зараз, під час війни. Обороноздатність, виробництво нашої української сили, нашої зброї, наших безпілотних систем, ракет, боєприпасів тощо», – сказав він.

Глава держави акцентував, що роботи науковців допомагатимуть Україні долати різні виклики й загрози. «Все це надзвичайно цінно, все це доводить – і це також не таємниця, – що наша українська наука жива. Хоч би як складно науковцям було. І наука поруч з армією, поруч із дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу. І наша наука працює, зростає, що важливо під час війни, створює, робить Україну сильнішою», – зазначив Володимир Зеленський.

Національна премія України імені Бориса Патона була заснована в травні 2021 року. Президент відзначає нею наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, медицини, освіти та охорони навколишнього середовища.

До слова, на початку цього року стало відомо, що українські науковці створять 22 розробки за замовленням держави. На це буде виділено понад 186 млн грн.

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди наука премія

