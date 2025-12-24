Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння, захисту інфраструктури тощо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії імені Бориса Патона 2025 року. Глава держави вручив їм дипломи й почесні знаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконаленні військового планування, – загалом 73 лауреати з 10 науковими роботами.
Президент наголосив, що Україна пишається досягненнями вчених та потребує втілення наукових розробок у життя. «Не таємниця, що кожен із вас своїми роботами реально посилює щоденно Україну. Там, де це найбільше потрібно, і потрібно саме зараз, під час війни. Обороноздатність, виробництво нашої української сили, нашої зброї, наших безпілотних систем, ракет, боєприпасів тощо», – сказав він.
Глава держави акцентував, що роботи науковців допомагатимуть Україні долати різні виклики й загрози. «Все це надзвичайно цінно, все це доводить – і це також не таємниця, – що наша українська наука жива. Хоч би як складно науковцям було. І наука поруч з армією, поруч із дипломатією – така ж дієва сила в протидії російському злу. І наша наука працює, зростає, що важливо під час війни, створює, робить Україну сильнішою», – зазначив Володимир Зеленський.
До слова, на початку цього року стало відомо, що українські науковці створять 22 розробки за замовленням держави. На це буде виділено понад 186 млн грн.
