Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів

Надія Карбунар
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
Українські школярі, які навчаються в Австрії, вирізняються стійкістю і працьовитістю
В Австрії навчається 20 тисяч українських дітей

Міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві заявив, що українські школярі, які навчаються в його країні, вирізняються стійкістю, працьовитістю та високим рівнем критичного мислення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Зараз 20 тисяч українських дітей навчається в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють», – сказав Відеркер.

Він також відзначив освітню систему України, яка «дуже добре справляєтеся у дуже складні часи».

Федеральний міністр наголосив на важливій ролі освіти в тому, щоб посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя.

За його словами, суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими.

Нагадаємо, у Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, ініційований дружиною президента Оленою Зеленською. Цьогоріч захід тривав два дні й зібрав рекордну кількість учасників – представників із 20 країн світу, серед яких були перші леді та джентльмени, міністри освіти, науковці та лауреати Нобелівської премії.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Теги: Австрія освіта школярі молодь саміт міністр

