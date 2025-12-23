МОН повідомив, коли в усіх школах України запрацює 12-річне навчання

12-річне навчання в усіх школах України запрацює з 1 вересня 2027 року

По всій Україні 12-річну систему шкільної освіти повністю запровадять з 1 вересня 2027 року. Йдеться про всі школи та ліцеї без винятку. Водночас держава не планує змінювати підхід до віку вступу дитини до першого класу — це й надалі вирішуватимуть батьки. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, повідомляє «Главком».

За її словами, перехід на 12-річне навчання не є питанням дискусії або політичного вибору, а прямою вимогою чинного законодавства.

«12-річна система освіти в усіх регіонах, в усіх школах та ліцеях буде запроваджена з 1 вересня 2027 року відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту», – зазначила Кузьмичова.

Вона наголосила, що закон, ухвалений ще у 2020 році, не передбачає альтернативних сценаріїв. У МОН уточнили, що всі учні, які підуть у 10 клас у 2027 році, вже навчатимуться за 12-річною моделлю.

«Усі діти, які підуть у 10 клас у 2027 році, навчатимуться 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчання у 2018 році зі стартом реформи», – додала Кузьмичова.

Водночас вона окремо підкреслила, що перехід на 12-річну освіту не означає зміни правил щодо віку вступу до школи. «В якому віці віддавати дитину до першого класу – це виключно рішення батьків. Жодних обов’язкових вимог держава не встановлює і встановлювати не буде», – наголосила посадовиця.

До слова, опитування КМІС вказує, що ставлення до реформи залишається неоднозначним. Близько половини батьків не підтримують ідею 12-річного навчання, тоді як серед учнів переважає нейтральне ставлення: 46% опитаних не мають чіткої позиції щодо змін. Позитивно реформу оцінюють 13% школярів, негативно: 12%.