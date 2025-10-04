Головна Країна Наука та освіта
Global Teacher Prize Ukraine 2025: перемогу у номінації «Вибір українців» знову отримав учитель з Івано-Франківська

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Global Teacher Prize Ukraine 2025

Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської

Другий рік поспіль саме вчитель з Івано-Франківська здобуває перемогу у національній відзнаці «Вибір українців» від Global Teacher Prize Ukraine 2025, пише «Главком».

Другий рік поспіль українці самі обирають вчителя, чия історія, цінності та підходи найбільше надихають.  Цьогоріч у голосуванні на платформі Дія.Освіта взяли участь понад 10 тисяч українців, і 2263 з них – більш ніж п’ята частина – віддали свій голос одному педагогу.

«Вибором українців» 2025 року став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська.  Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської, яка особисто привітала його та всіх педагогів із професійним святом.

Global Teacher Prize Ukraine 2025: перемогу у номінації «Вибір українців» знову отримав учитель з Івано-Франківська фото 1
фото: Global Teacher Prize Ukraine 2025

«Уроки Юрія — це не про сухі формули. Це AR-досліди, інтерактивні проєкти, що змінюють ставлення дітей до науки», – йдеться у повідомленні. Крім того, його проєкти неодноразово об’єднували учнів та громаду для збору сотень тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Global Teacher Prize Ukraineщорічна національна премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Це частина світової однойменної премії.

Нагадаємо, у 2024 році вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк здобула перемогу у національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також  вона стала переможницєю у номінації «Вибір українців».

Пані Леся, яка працює в Ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради, є однією з перших вчительок у своїй школі, хто почав працювати з інклюзивним класом. Вона прагне зробити навчання цікавим та ефективним для кожної дитини, розробляє методичні посібники та навчає інших педагогів.

Теги: Івано-Франківськ педагог премія освіта

