Global Teacher Prize Ukraine 2025: перемогу у номінації «Вибір українців» знову отримав учитель з Івано-Франківська

Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської

Другий рік поспіль саме вчитель з Івано-Франківська здобуває перемогу у національній відзнаці «Вибір українців» від Global Teacher Prize Ukraine 2025, пише «Главком».

Другий рік поспіль українці самі обирають вчителя, чия історія, цінності та підходи найбільше надихають. Цьогоріч у голосуванні на платформі Дія.Освіта взяли участь понад 10 тисяч українців, і 2263 з них – більш ніж п’ята частина – віддали свій голос одному педагогу.

«Вибором українців» 2025 року став Юрій Пахомов, учитель хімії з Івано-Франківська. Урочисту нагороду він отримав із рук першої леді України Олени Зеленської, яка особисто привітала його та всіх педагогів із професійним святом.

фото: Global Teacher Prize Ukraine 2025

«Уроки Юрія — це не про сухі формули. Це AR-досліди, інтерактивні проєкти, що змінюють ставлення дітей до науки», – йдеться у повідомленні. Крім того, його проєкти неодноразово об’єднували учнів та громаду для збору сотень тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Це частина світової однойменної премії.

Нагадаємо, у 2024 році вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк здобула перемогу у національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також вона стала переможницєю у номінації «Вибір українців».

Пані Леся, яка працює в Ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради, є однією з перших вчительок у своїй школі, хто почав працювати з інклюзивним класом. Вона прагне зробити навчання цікавим та ефективним для кожної дитини, розробляє методичні посібники та навчає інших педагогів.