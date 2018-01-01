Гриневич: для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі

Міністр освіти визнала, що вона не є прихильником домашньої форми навчання дітей

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей. «Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так», - сказала вона в інтерв’ю nv.ua Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту урівнює домашнє навчання у правах із



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Міністр освіти та науки Лілія Гриневич

Міністр освіти визнала, що вона не є прихильником домашньої форми навчання дітей

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей.

«Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так», - сказала вона в інтерв’ю nv.ua

Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту урівнює домашнє навчання у правах із навчанням шкільним за умови, що результати учня, який навчається вдома, зможе контролювати держава.

«Сьогодні для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі. Повірте, все, що ми зараз робимо, якраз для того, щоб змінити ситуацію і переконати батьків, що в новій українській школі дитині буде краще, ніж вдома», - додала міністр.

Нагадаємо, Гриневич хоче переписати закон про вищу освіту.

Читайте також матеріал «Главкома»: Скандальні «суперканікули». Хто вигнав українських студентів на мороз