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    Наука та освіта

    Гриневич: для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі

    Міністр освіти визнала, що вона не є прихильником домашньої форми навчання дітей
    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей. «Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так», - сказала вона в інтерв’ю nv.ua Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту урівнює домашнє навчання у правах із
    • Сьогодні, 07:44
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    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич
    Фото: Главком
    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич

    Міністр освіти визнала, що вона не є прихильником домашньої форми навчання дітей

    Міністр освіти та науки Лілія Гриневич в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей.

    «Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так», - сказала вона в інтерв’ю nv.ua

    Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту урівнює домашнє навчання у правах із навчанням шкільним за умови, що результати учня, який навчається вдома, зможе контролювати держава.

    «Сьогодні для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі. Повірте, все, що ми зараз робимо, якраз для того, щоб змінити ситуацію і переконати батьків, що в новій українській школі дитині буде краще, ніж вдома», - додала міністр.

    Нагадаємо, Гриневич хоче переписати закон про вищу освіту.

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