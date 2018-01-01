Гриневич: для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі
- Сьогодні, 07:44
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Міністр освіти визнала, що вона не є прихильником домашньої форми навчання дітей
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей.
«Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так», - сказала вона в інтерв’ю nv.ua
Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту урівнює домашнє навчання у правах із навчанням шкільним за умови, що результати учня, який навчається вдома, зможе контролювати держава.
«Сьогодні для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі. Повірте, все, що ми зараз робимо, якраз для того, щоб змінити ситуацію і переконати батьків, що в новій українській школі дитині буде краще, ніж вдома», - додала міністр.
Нагадаємо, Гриневич хоче переписати закон про вищу освіту.
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