Гриневич прокоментувала «практику в Криму» для сумських студентів

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Фото: Главком Міністр освіти та науки Лілія Гриневич

МОН очікує пояснень від ректора вишу

Міносвіти вважає неприпустимою ситуацію з направленням студентів Сумського педагогічного університету на практику до окупованого Криму.

Про це журналістам сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

«Ми вважаємо, що будь-які санкціоновані навчальними закладами поїздки до окупованого Криму є абсолютно неприпустимими. Оскільки це є територія, окупована РФ, яка є агресором, яка сьогодні веде російсько-українську війну. І якщо ми офіційні поїздки чи офіційні делегації направляємо в Крим, то це ніщо інше, як визнання цієї ситуації і сумнів у її незаконності. А вона дійсно незаконна», - заявила Гриневич.

Вона додала, що наразі МОН очікує пояснень від ректора вишу.

Міністр поінформувала, що в разі, якщо виш свідомо обрав проведення практичних занять для студентів саме в окупованому Криму, хоча міг провести їх і в Карпатах, будуть вжиті відповідні адміністративні заходи.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ поінформували, що група студентів 1-3 курсів Сумського педагогічного університету ім. Макаренка з 27 квітня по 7 травня проходила практику на окупованому півострові. До окупованого Крим поїхали майбутні фахівці у туристичній галузі. За словами ректора вишу, на Сумщині немає маршрутів відповідної складності.