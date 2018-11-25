Харківський учень не пропустив жодного уроку за 11 років школи



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Учень підтвердив своє досягнення щоденниками

Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів

Харків’янин Деоніс Ткемаладзе не пропустив жодного уроку в школі протягом 11 років навчання, чим встановим національний рекорд. Про це повідомила очільник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Деоніс Ткемаладзе своїм досягненням здивував навіть досвідчених експертів з рекордів: жодного пропущеного уроку впродовж 11 років навчання в загальноосвітній середній школі! Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками та шкільними журналами за 11 років», - написала вона у Facebook.

Довідку, яка підтверджує це досягнення, підписав не лише директор школи, а й ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд.