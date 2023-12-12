Міносвіти ініціює грантову систему, яка компенсуватиме вартість навчання у вишах

Станом на зараз держава покриває або 100% вартості навчання, або нічого

Державні гранти планують впровадити вже з вересня 2024 року

Міністерство освіти і науки ініціює систему державних грантів, які компенсуватимуть частину вартості навчання у вишах. Відомство хоче впровадити це на бакалаврат з вересня 2024 року, повідомив заступник міністра Михайло Вінницький на 10-й конференції Synergy.

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За словами Вінницького, це одна з наймасштабніших ініціатив Міносвіти, яку скоро внесуть на розгляд Ради. Він підкреслив, що гранти можна буде оформити через «Дію», а їхній розмір залежатиме від результатів ЗНО чи національного мультипредметного тесту. Цими грошима студенти зможуть оплатити навчання на контрактній формі.

Заступник міністра пояснив, що наразі держава покриває або 100% вартості навчання студента, або нічого. «Держава не має можливості збільшувати держзамовлення, оскільки сотні мільярдів коштів ідуть на оборону. Говорити про те, що ми зможемо збільшити держбюджет на освіту, на жаль, це нереалістично. Що можна зробити? Це трохи інакше перерозподілити «пиріг» державних коштів, які йдуть на освіту», – зазначив Вінницький.

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Міносвіти вважає, що грантова система заохочуватиме студентів вступати на популярні й затребувані спеціальності, зокрема на програмну інженерію та комп’ютерні науки.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.