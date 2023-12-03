Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Ситуація на валютному ринку залежить від допомоги Європейського Союзу

Яким буде курс долара 2024 року в Україні, залежить від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського Союзу вона отримає. Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів економіст Олег Пензин.

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«Питання надзвичайно дискусійне. Тому що на сьогоднішній момент немає підтвердження як мінімум 25 мільярдів, які ми очікуємо. Якщо не буде макрофінансової допомоги в належній кількості для того, щоб забезпечити соціальні виконання, взяті на себе державою, є єдиний шлях – це друкування грошей. Ми з вами мали аналогічний приклад у 2022 році, коли держава надрукувала 400 млрд гривень для того, щоб перекрити соціальні потреби у зв’язку з відсутністю своєчасного макрофінансування. Що сталося у нас з курсом? З 26 він скочив до 40», – каже Олег Пензин.

За словами економіста, 2024 року може статися аналогічна ситуація.

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«Якщо не буде належної допомоги, яку ми заклали в державний бюджет, ми будемо мати падіння курсу. А ми її вже заклали в державний бюджет, незважаючи на те, що вона ще не підтверджена. У якому обсязі, що це буде, як це буде – не знає ніхто. Тому що ніхто не може дати гарантії, скільки в реальній кількості буде макрофіну», – розповів Олег Пензин.

Щоб прогнозувати курс на наступний рік, необхідно відстежувати ситуацію з макрофінансовою допомогою, каже економіст. Якщо з нею будуть проблеми, курс може послаблюватися.

«Якщо макрофін буде надходити, значить буде все добре. Я думаю, що десь приблизно в січні буде все більш-менш спокійно, тому що основні виплати у нас починаються в лютому. І вже в лютому буде зрозуміло. Якщо макрофін буде надходити з проблемами великими, то курс, я думаю, буде послаблюватися», – каже Олег Пензин.

Нагадаємо, найбільшими донорами міжнародної допомоги для України стали Євросоюз та Європейський інвестиційний банк ($24,9 млрд), США ($22,9 млрд), МВФ ($6,3 млрд), Канада ($3,6 млрд), Світовий банк ($2,0 млрд). 84% усіх отриманих Україною грантів надали США.

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Нагадаємо, за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США.

Зокрема, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

До слова, головний виконавчий директор JP Morgan Джеймі Дімон заявив, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази може мати серйозні геополітичні наслідки для світової економіки.