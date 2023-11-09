Скасування заочної та вечірньої форм навчання у вишах: роз’яснення Міносвіти

У 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року

Верховна Рада не скасовувала заочну форму навчання в університетах. Відтак, студенти зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар пресслужби Міністерства освіти і науки України.

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У відомстві зазначили, що закон №10092, який був ухвалений напередодні, передбачає наступні зміни:

у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти здійснюється за результатами ЗНО-2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років;

у 2024 році випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література);

здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації;

для учнів, які завершують здобувати початкову середню освіту у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування.

Водночас серед нововведень також була і норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Однак комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій її видалив. Відтак, у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій.