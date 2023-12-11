Війна обов’язково закінчиться. І Україна потребуватиме серйозного відновлення та реформ

В США вийшла моя нова стаття. В ній я пояснюю банальну істину – прийняття в Україні законів не веде до жодних змін. Бо Україна – це великий Паперовий Левіафан. Термін Аджемоглу і Робінсона з книги «Вузький коридор», яким вони позначали держави – неспроможні втілювати рішення. У статті я вирішив запропонувати нову стратегію для Заходу по роботі з нами.

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«Ми пропонуємо нову стратегію «інтеграція до прийняття в члени», суть якої полягає в тому, що Україна вже сьогодні має почати інтегруватись на практичному рівні із Заходом. У цій стратегії не має нічого нового, саме так це відбувалось із інтеграцією країн пострадянського блоку до ЄС і НАТО. Перед тим, як стати частиною Заходу – країна має зрозуміти, що таке Захід. Окрім вимог прийняти відповідні стандарти і зміни в законодавство, більшість майбутніх членів ЄС отримали можливість практичної інтеграції до членства. Вони могли без перешкоди їздити, навчатись, торгувати з європейськими країнами. Влади майбутніх членів отримували колосальну інтелектуальну підтримку в реформах, а службовці проходили навчання і були в постійній взаємодії з партнерами.

Структурні фонди ЄС допомагали трансформувати майбутніх членів безпосередньо працюючи в цих країнах, а не просто відправляли допомогу. Зрештою, чого варте тільки відкриття кампусу Коледжу Європи в Польщі в 1992 році, який є кузнею кадрів європейської еліти.

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До України має бути застосований аналогічний підхід: вимоги прийняття змін і розбудова спроможності через інтеграцію. Ось кілька пропозицій, як би це могло виглядати:

Реформа державної служби. України потребує нових урядовців навчених на західний манер. Має бути запропонована система підготовки і перепідготовки держслужбовців, з яких пізніше мають бути створені нові державні органи.

Інтеграція освіти. Українці мають отримати змогу навчатись в західних вузах, в тому числі в Україні. Майбутня відбудова потребувати фахівців нових професій, і відкриття відділень західних вузів тут на місці особливо важлива.

Доступ українського бізнесу до ринків капіталу. Український бізнес має отримати можливість доступу до європейського кредитування та грантів. Це питання особливо гостро стоїть для українського бізнесу під час війни.

Співпраця громадянського суспільства. Українські громадські і волонтерські організації мають мати можливість розвинути активну співпрацю з подібними собі західними організаціями, стати членами різноманітних асоціацій тощо. Це дозволить перейняти кращі практики і розвиватись в одному напрямку

Запуск фондів на місцях. Західна допомога має йти не тільки через український бюджет, а через пряму роботу на місцях. Децентралізація стала одним з не багатьох українських успіхів в реформах. Тому коли ми говоримо про відновлення і допомогу на відновлення, то західні кошти мають витрачатись незалежно від державного бюджету в тісному контакті з громадами. Це успішний досвід інших країн, коли фонди працювали безпосередньо в громадах, і трансформували їх відповідно до західних стандартів.

Війна обов’язково закінчиться. І Україна потребуватиме серйозного відновлення та реформ. Однак, відповідь на питання: чи буде спроможність це реалізувати треба давати вже сьогодні. Паперовий Левіафан має загинути, а на його місце прийти ефективна структура імплементації взятих зобов’язань.