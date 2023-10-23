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Без «заочки» і з можливістю змінити спеціальність: студентів чекають кардинальні зміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Без «заочки» і з можливістю змінити спеціальність: студентів чекають кардинальні зміни
Студенти, які зараз здобувають освіту за вечірньою та заочною формами навчання, зможуть закінчити свої програми в такому ж форматі
фото: nung.edu.ua

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті»

В Україні будуть запроваджені фундаментальні зміни у вищій освіті. Вища освіта буде оптимізована до європейських стандартів, а студенти отримають значно більшу свободу та вибір дій. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

20 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті». Після прийняття законопроєкту парламентом здобувачі освіти матимуть більше можливостей самостійно обирати траєкторію, формувати індивідуальний навчальний план та регулювати строки навчання.

За словами Федорова, у студентів буде більше свободи дій. Вони зможуть самостійно обирати, скільки вчитися, які саме предмети будуть їм потрібні. А ще через 1-2 роки навчання зможуть змінювати спеціальність.

«Студенти за контрактом можуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість чотирьох. Чи навпаки – отримати ступінь за 6 років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам», – зазначив Федоров.

При навчанні чотири роки – студенти будуть мати 60 кредитів ЄКТС на рік, при навчанні від 3 до 6 років - від 30 до 80 кредитів ЄКТС на рік.

Обрати іншу спеціальність студент буде мати право після першого чи другого курсу.

«У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1-2 роки вивчаєте загальні предмети, далі – вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі», – пояснив Федоров.

Студенти можуть вчитися дистанційно - замість очного чи вечірнього. З 2024 року заочна форма навчання не буде використовуватися. «Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання - радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта «для галочки», - додав міністр.

Дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню. Це допоможе студентам самостійно обрати час та місце для занять.

Більшість занять в одному кредиті ЄКТС могли бути на самоопрацювання. Відтепер – визначена кількість годин на лекційних або практичних заняттях.

Тобто, тепер буде 10 годин з 30 (для одного кредиту ЄКТС) з викладачем для бакалаврів й 8 годин з 30 для магістрів.

Стане менше вибіркових курсів для регульованих спеціальностей та свобода дій для нерегульованих. Тобто, студенти зможуть обирати більше курсів – від 25 до 50% на вибір.

Кредит ЄКТС (кредит ECTS) – одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для здобуття визначених результатів навчання. Становить тридцять академічних годин повного навчального навантаження студента. Термін «кредит» (Credit) використовується в сучасних європейських системах освіти.

Рекомендований розподіл кредитів на навчальний рік: осінній та весняний семестри - по 26 кредитів, додатковий навчальний період весняного семестру – вісім кредитів.

Нагадаємо, у 2024 році до мультитесту буде доданий ще один предмет.

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Теги: освіта студенти навчання Михайло Федоров вступна кампанія

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