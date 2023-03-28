Мова спілкування впливає на мозок людини – дослідження

За допомогою МРТ науковці дослідили мозок 94 осіб

Інститут когнітивних технологій провів дослідження під час якого було доведено, що мова, якою спілкується людина, впливає на її мозок. Про це повідомляє Medical Xpress.

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Це одне з перших досліджень, яке документують різницю між мізками людей, які мають різні рідні мови. Науковці за допомогою МРТ дослідили мізки 94 осіб, які є носіями німецької та арабської мов. Зображення дозволяють визначити зв’язок між областями мозку. Для цього використовують спеціальний метод, який називається дифузійно-зваженою візуалізацією. Так науковець Сюеху Вей зробив висновок, що мова спілкування моделює зв’язки у мозку, за допомогою яких людина мислить.

Науковці зазначають, що коли ми народжуємося мовна мережа зв’язків є слабкою. З плином часу, коли людина вчиться розмовляти, зміцнюються зв’язки між певними областями мозку, які є відповідальними за різні типи мовного оброблення. Згодом мовна мережа зв’язків стає однією з найсильніших у мозку людини.

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За словами автора дослідження Альфреда Анвандера, у носіїв арабської мови більш тісним є зв’язок між правої та лівою півкулями мозку, ніж у носіїв німецької.

«Це посилення також було виявлено між семантичними мовними областями та може бути пов'язане з відносно складним семантичним і фонологічним обробленням арабської мови», – пояснив дослідник.

На противагу, у носіїв німецької мови сильніші мовні зв’язки у лівій півкулі мозку. Дослідники стверджують, що це може бути пов’язано з вільним порядком слів у німецькій мові.

За словами Альфреда Анвандера, Зв'язки у мозку модулюються навчанням та навколишнім середовищем у дитинстві.

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Дослідники також планують проаналізувати структурні зміни в мозку носіїв арабської мови після вивчення німецькою протягом пів року.

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