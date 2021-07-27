З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

З 27 липня до 5 серпня триватиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ)

Тестування в рамках спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 11 вересня

В Україні відкрили реєстрацію на спеціальну сесію для вступу до магістратури. З 27 липня по 5 серпня проходитиме реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту. Про це повідомляє УЦОЯО.

«З 27 липня по 5 серпня буде проходити реєстрація для проходження спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вищих навчальних закладів, в якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі», – йдеться в повідомленні

Зазначається, що для учасників на сайті Українського центру створена інформаційна сторінка – «кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листа та PIN–кодом, вказаним у ньому.

Вступник вважатиметься зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа та сплати коштів за участь у тестуванні. Цього року вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 540 гривень.

Тестування в рамках спеціально організованої сесії ЄВІ відбудеться 11 вересня. Пункти тестування будуть створюватися у всіх обласних центрах (крім м.Донецька та м. Луганська), а також у м. Сєвєродонецьк та м. Слов'янськ.

У Міністерстві освіти та науки нагадали, що оприлюднення рейтингових списків до закладів вищої освіти на ступені бакалавра та наскрізного магістра відбудеться не пізніше 28 липня. А для майбутніх магістрів на основі бакалавра (магістра/спеціаліста) на місця за кошти бюджету такі списки будуть оприлюднені не пізніше 2 серпня.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.