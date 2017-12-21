На пробне ЗНО вже зареєструвалось більше 4,5 тис. абітурієнтів

Найбільша кількість реєстрацій зафіксована у Києві

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання у період від 9 до 15 січня зареєструвалося 4562 особи, повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, у перші три дні реєстрації замовлено 38 245 пробних тестів. Для складання тесту з української мови і літератури подано 21 054



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Найбільша кількість реєстрацій зафіксована у Києві

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання у період від 9 до 15 січня зареєструвалося 4562 особи, повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, у перші три дні реєстрації замовлено 38 245 пробних тестів. Для складання тесту з української мови і літератури подано 21 054 заявки, англійської мови – 5 849, математики – 4 501, історії України – 3 354.

Найбільшу кількість реєстраційних карток заповнено особами, які проживають у м. Києві, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Процес реєстрації завершили 4 562 особи (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання).

Реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 31 січня 2018 року.