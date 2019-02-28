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    Наука та освіта

    NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця

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    <span>Валерій Чалий та Джим Брайденстайн</span> - NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця
    Валерій Чалий та Джим Брайденстайн
    Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

    Керівник космічного агентства висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA

    Космічне агентство NASA зацікавлене у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.

    Про це заявив керівник агентства Джим Брайденстайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, передає прес-служба посольства у Facebook.

    Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та активізації двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках відповідної українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

    Також сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової Угоди про співробітництво та використання космічного простору в мирних цілях.

    Брайденстайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив агентства.

    Також на зустрічі говорили про перспективи поглиблення двосторонньої співпраці, наголошуючи на позитивних прикладах українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема у проекті «Антарес«.

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