NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Чалий та Джим Брайденстайн Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Керівник космічного агентства висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA

Космічне агентство NASA зацікавлене у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.

Про це заявив керівник агентства Джим Брайденстайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, передає прес-служба посольства у Facebook.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та активізації двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках відповідної українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.

Також сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової Угоди про співробітництво та використання космічного простору в мирних цілях.

Брайденстайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив агентства.

Також на зустрічі говорили про перспективи поглиблення двосторонньої співпраці, наголошуючи на позитивних прикладах українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема у проекті «Антарес«.