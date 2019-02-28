NASA зацікавлене у залученні України до проектів з дослідження Місяця
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Керівник космічного агентства висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив NASA
Космічне агентство NASA зацікавлене у залученні українських підприємств до реалізації проектів у сфері дослідження Місяця.
Про це заявив керівник агентства Джим Брайденстайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим, передає прес-служба посольства у Facebook.
Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та активізації двостороннього діалогу у цій сфері, зокрема в рамках відповідної українсько-американської робочої групи, створеної в травні 2016 року.
Також сторони домовилися про підготовку до підписання міжурядової Угоди про співробітництво та використання космічного простору в мирних цілях.
Брайденстайн висловив вдячність за підтримку Україною космічних ініціатив агентства.
Також на зустрічі говорили про перспективи поглиблення двосторонньої співпраці, наголошуючи на позитивних прикладах українсько-американської взаємодії у космічній сфері, зокрема у проекті «Антарес«.