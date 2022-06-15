Японські університети відкривають двері для студентів з України

Заявки на вступ до університетів у Японії триватимуть до 24 червня

Шістнадцять університетів Японії готові прийняти українських студентів, які постраждали від вторгнення РФ. Зокрема, вони пропонують короткострокові програми тривалістю від одного до півтора року, після чого деякі також запропонують програми для отримання диплома, повідомляє Japan Today.

Ініціативу спільно очолює токійська організація Pathways Japan, яка надає підтримку біженцям із Сирії та Афганістану, пов’язану з навчанням та кар’єрою.

Коледжі, включаючи Міжнародний християнський університет, Університет Мейдзі та Софійський університет, планують запропонувати приблизно 70 студентам безкоштовну освіту та безпечне середовище для навчання.

Вони пропонуватимуть короткострокові програми тривалістю від одного до півтора року, після чого деякі також запропонують програми для отримання диплома.

Заявки на вступ триватимуть до 24 червня, і очікується, що студенти прибудуть до Японії до серпня до початку нової академічної сесії у вересні, повідомляє Pathways Japan.

Відібрані студенти отримають таку підтримку, як авіаквитки до Японії, житло, плата за навчання, підтримка у видачі віз і дозволів на проживання, а також стипендії або допомогу в пошуку роботи на неповний робочий день.

Ініціатива з’явилася, оскільки японський уряд продовжує приймати українських біженців. Деякі університети вважають, що ця ініціатива також стане досвідом для японських студентів. Це дасть їм шанс допомогти постраждалим від війни студентам з України будувати нове життя в Японії.

Щоб подати заявку, кандидати повинні відповідати певним критеріям. Вони повинні бути незаміжніми, бути громадянами України чи іноземними громадянами, які не можуть повернутися у свою країну, а також володіти японською чи англійською мовами, серед інших умов.

Інші університети, які беруть участь у програмі: Університет Кейо, Університет Васеда, Університет Кансай Гайдай, Університет міжнародних досліджень Кансай, Японський кампус Університету Темпл, Університет Мусасіно, Університет Ріккіо, Університет Рюкоку, Університет Сока, Університет Дайто Бунка, Університет Ферріса, Університет Токіва, і Токійський жіночий християнський університет.

За даними видання, у рамках тієї ж освітньої програми 25 японських шкіл також приймуть близько 100 студентів, які постраждали від війни РФ проти України, щоб забезпечити мовну підготовку та допомогти їм отримати вищу освіту в японських університетах.

Нагадаємо, 11 українських університетів увійшли до переліку найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings 2022 року. За результатами цьогорічного рейтингу, який є одним з найпопулярніших у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, найкращим українським закладом освіти визнаний Харківський національний університет ім. Каразіна. Університет увійшов до 541-550 позицій світового рейтингу.

Також раніше стало відомо, що випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.

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