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    Нобелівську премію з медицини отримали вчені, що відкрили рецептори болю, температури та дотику

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    Вручення премії відбувалося у дистанційному режимі - Нобелівську премію з медицини отримали вчені, що відкрили рецептори болю, температури та дотику
    Вручення премії відбувалося у дистанційному режимі
    фото: AFP

    Завдяки відкриттям людство значно просунулося у розумінні природи звичних відчуттів

    Лауреатами Нобелівської премії в області фізіології та медицини 2021 року стали Девід Джуліус з Каліфорнійського університету Сан-Франциско й Ардем Патапутян з інституту Скріппса в Ла-Хойя (США). Про це повідомляє nobelprize.org.

    Вручення відбулося дистанційно та транслювалося на сайті Нобелівського комітету.

    Протягом багатьох років вчені досліджували природу здібностей людини, які ми звикли сприймати як належне, – здатність відчувати тепло, холод, біль або тиск під час дотиків.

    Для досліджень Девід Джуліус використовував капсаїцин – активний компонент перцю чилі, який спричиняє відчуття печіння, – щоб визначити рецептори, які реагують на тепло.

    Ардем Патапутян використовував чутливі до тиску клітини, щоб відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники в шкірі та внутрішніх органах.

    Завдяки їхнім роботам людство суттєво просунулося у розумінні, як взаємодіють наші відчуття та навколишнє середовище. Ці дослідження стали основою для активної наукової діяльності, завдяки якій ми набагато краще розуміємо, як наша нервова система сприймає тепло, холод і механічні подразники.

    Нагадаємо, американські медики з’ясували, що у людей, які роблять 7000 кроків на день і більше, менший ризик смерті від всіх причин, ніж у людей, які ходять менше.

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    Теги: медицина Нобелівська премія
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    Нобелівську премію з медицини отримали вчені, що відкрили рецептори болю, температури та дотику