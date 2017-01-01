Окупований Донецьк пропонує школярам заміну українській мові

Через брак вивчення української мови на Донеччині зростає кількість учнів, які навчаються дистанційно в українських школах, — речник МОУ

У загальноосвітніх школах окупованого Донецька проводиться анкетування учнів і батьків стосовно вибору іншої мови, яку планується вивчати замість української мови. Про це на брифінгу у четвер поінформував речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ. «Також на окупованій території Донецької області так звані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через брак вивчення української мови на Донеччині зростає кількість учнів, які навчаються дистанційно в українських школах, — речник МОУ

У загальноосвітніх школах окупованого Донецька проводиться анкетування учнів і батьків стосовно вибору іншої мови, яку планується вивчати замість української мови. Про це на брифінгу у четвер поінформував речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

«Також на окупованій території Донецької області так звані «адміністрації окремих районів» посилюють ідеологічну роботу з метою знищення української ідентичності у молодіжному середовищі. Так, у загальноосвітніх школах Донецька проводиться анкетування учнів і батьків стосовно вибору іншої мови, яку планується вивчати замість української», — сказав Мотузяник, повідомляючи інформацію Головного управління розвідки Міноборони України.

З огляду на це, на тимчасово окупованій території Донецької області зростає кількість учнів, які навчаються за програмою дистанційного навчання в українських школах, додав речник МОУ з питань АТО.