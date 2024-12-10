Освітній омбудсмен пропонує залишати учнів на другий рік навчання: за яких умов
Надія Лещик пропонує залишати дітей на повторний курс за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків
Освітній омбудсмен Надія Лещик запропонувала надавати школам право залишати учнів на другий рік навчання в тому ж класі з метою компенсації навчальних втрат. Про це вона зауважила під час зустрічі з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.
«Запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру», – йдеться у заяві.
Надія Лещик пропонує в такому разі залишати дітей на повторний курс за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків.
Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.
Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.
Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання.
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