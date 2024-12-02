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Українська металургія має стати рушієм відродження України – ректор Метінвест Політехніки

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українська металургія має стати рушієм відродження України – ректор Метінвест Політехніки

Жінки в Україні все частіше обирають інженерні професії: підсумки наукової конференції Метінвест Політехніки

Гірничо-металургійний комплекс має шанс стати символом відродження України, забезпечуючи інноваційність та модернізацію. Про це розповів ректор першого недержавного гірничо-металургійного університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний на міжнародній конференції «Miningmetaltech 2024 – Гірничо-металургійний комплекс: інтеграція бізнесу, технологій та освіти».

Захід зібрав понад 200 учасників, серед яких топменеджери Метінвесту та його підприємств, провідні науковці з України й Болгарії, а також представники технічних вишів із Києва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Кременчука, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст.

«Гірничо-металургійна галузь завжди була опорою економіки, але сьогодні вона має шанс стати символом відродження. Це не лише основа інфраструктури, а й одна з головних експортних сфер, яка гарантує економічну стійкість державі. Я впевнений, що поєднання науки, бізнесу та освіти створить умови для успішного майбутнього України», – наголосив під час відкриття конференції ректор Метінвест Політехніки Олександр Поважний.

Він підкреслив, що особливу роль у цьому відіграє освіта, тому університет ставить за мету підготувати нове покоління професіоналів, які здатні не лише відповідати на сучасні виклики, а й впроваджувати інновації, сприяючи модернізації гірничо-металургійного комплексу.

«Для мене Метінвест Політехніка – більше ніж університет. Це опора Метінвесту та кузня кваліфікованих кадрів інженерного спрямування, яких, на жаль, сьогодні вкрай бракує на ринку праці», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

Вона зауважила, що дефіцит кадрів у компанії стимулює Метінвест активніше інвестувати в освіту та підготовку нових фахівців. І тут Метінвест Політехніка виконує важливу роль, формуючи висококваліфікованих спеціалістів, які в майбутньому зміцнюватимуть кадровий потенціал компанії та галузі загалом.

Важливою темою також стало обговорення ролі жінок у сучасній інженерії. У Метінвесті жінки обіймають посади, які ще недавно вважалися суто чоловічими, й цей показник постійно зростає. У відповідь на ці зміни освіта має стати гнучкою та адаптивною платформою, яка підтримує кожного, хто готовий відкривати нові можливості.

Як відомо, у першому недержавному гірничо-металургійному університеті Метінвест Політехніка йде вже третій навчальний рік. Цьогоріч виш обрало понад 130 майбутніх бакалаврів та 75 магістрів та аспірантів. Серед вступників – 26 ветеранів війни – співробітники підприємств Метінвесту та захисники маріупольського комбінату «Азовсталь».

Загалом за три роки до вишу, який заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова,  вступило понад 1080 студентів, з яких магістри першого випуску вже отримали дипломи, які дають можливість працювати на передових промислових підприємствах. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації. Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету.

Теги: освіта професії

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