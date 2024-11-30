Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей

«Суржик суржиком, а більшість розмовляє літературною російською мовою. Хоча, як на мене, думають суржиком»

50-річна Оксана Бухольцева, яка приїхала з Бурятії на окуповані Росією території, обурена тим, як розмовляють українські діти у школах. Вона «не в захваті» від місцевого суржику. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей».

Так, Бухольцева у вересні 2023 року влаштувалася вчителькою фізики до донецького ліцею, знайшовши вакансію у мережі та оформившись на роботу через так зване міністерство освіти «ДНР». Однак достатньо скоро вона стала виконувати обов’язки директора школи №5 у Токмаку. Вакансію, як вона стверджує, теж знайшла через оголошення.

Перші свої емоції від знайомства з українськими школярами з Токмака вона починала з роздумів про суржик, яким розмовляють діти. Називає його «мовою, яка виникла через те, що два народи – російський та український – жили поруч».

«Суржик – мова, яка виникла тому що два народи, російська та українська, жили пліч-о-пліч, разом працювали, сім'ї створювали. А розуміти один одного треба, от і вибирали співрозмовники слова коротші з двох мов або простіші форми. Але! Суржик суржиком, а більшість розмовляє літературною російською мовою. Хоча, як на мене, думають суржиком. До речі, українську теж багато хто знає», – пише у своєму блозі Бухольцева.

Бухольцева не лише очолює школу на Запоріжжі, вона тут ще й активно волонтерить на користь російського війська.

Нагадаємо, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідну кваліфікацію вже отримали вчителі-колаборанти з Чаплинської середньої школи №1. За інформацією ЦНС, серед основних завдань для вчителів-«наставників» – уміння виявляти «неблагонадійних» учнів, тобто тих, хто підтримує проукраїнські погляди, а також активне сприяння асиміляції українських дітей.

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності».