Зурабішвілі вважає, що зміни стали відображенням державної політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей

У Грузії спалахнув скандал навколо змін у програмі Єдиних національних іспитів (ЄНЕ) 2025 року. З екзаменаційних тестів з історії виключили питання про повстання проти царизму в першій половині XIX століття – ключові події, які стали відповіддю на анексію Грузії Російською імперією і ліквідацію її державності.

Newsgeorgia зауважує, що ці події відіграли критичну роль у формуванні національної самосвідомості та надихали покоління борців за незалежність. Зміни викликали обурення в академічному середовищі. Історик Темо Папаскірі схарактеризував їх як політично мотивовані.

«Режим сьогодні настільки антигрузинський і настільки проросійський, що це практично продовження тієї проросійської політики, яку вони проводили весь цей час», – сказав історик у коментарі TV Pirveli.

Видання зазначає, що програму з грузинської мови та літератури теж суттєво урізали. Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що зміни стали відображенням державної політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей.

До слова, партія влади «Грузинська мрія» обрала кандидатом на пост президента колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі. Про це повідомив голова партії Бідзіна Іванішвілі.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.