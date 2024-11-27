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У Грузії із національних іспитів вилучено питання про боротьбу з російським імперством

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Грузії із національних іспитів вилучено питання про боротьбу з російським імперством
Зміни у національних іспитах викликали обурення в академічному середовищі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зурабішвілі вважає, що зміни стали відображенням державної політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей

У Грузії спалахнув скандал навколо змін у програмі Єдиних національних іспитів (ЄНЕ) 2025 року. З екзаменаційних тестів з історії виключили питання про повстання проти царизму в першій половині XIX століття – ключові події, які стали відповіддю на анексію Грузії Російською імперією і ліквідацію її державності. 

Newsgeorgia зауважує, що ці події відіграли критичну роль у формуванні національної самосвідомості та надихали покоління борців за незалежність. Зміни викликали обурення в академічному середовищі. Історик Темо Папаскірі схарактеризував їх як політично мотивовані.

«Режим сьогодні настільки антигрузинський і настільки проросійський, що це практично продовження тієї проросійської політики, яку вони проводили весь цей час», – сказав історик у коментарі TV Pirveli.

Видання зазначає, що програму з грузинської мови та літератури теж суттєво урізали. Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що зміни стали відображенням державної політики, спрямованої на витіснення національно-патріотичних ідей.

До слова, партія влади «Грузинська мрія» обрала кандидатом на пост президента колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі. Про це повідомив голова партії Бідзіна Іванішвілі.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

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Теги: Грузія освіта росія історія мова іспит

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