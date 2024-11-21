Рада ухвалила законопроєкт про безпеку в закладах середньої освіти: деталі

Планується обмежити коло людей, яких можна залучити до охорони закладів освіти

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти. За проголосували 235 депутатів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Так, тепер керівник закладу загальної середньої освіти має проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

Засновник закладу повинен організувати певні безпекові заходи. Перелік цих заходів виклали у новій статті 41-1, серед них:

визначати правила перебування людей на території та у приміщеннях закладу освіти;

огородити територію закладу;

облаштовувати заклад технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Додатково передбачається, що дотримання правил перебування людей на території та в приміщеннях закладу освіти є обовʼязковим.

Проєкт пропонує встановити перелік заборон щодо перебування на території та у приміщеннях закладу освіти для: людей у стані спʼяніння, людей з небезпечними предметами та речовинами, а також людей з тваринами (крім таких, що використовуються в освітньому або виховному процесі).

Також планується обмежити коло людей, яких можна залучити до охорони закладів освіти. Заборона поширюється на:

людей з непогашеною і незнятою судимістю;

винних у правопорушеннях проти статевої свободи та недоторканності;

оштрафованих за булінг, домашнє насильство чи невиконання обовʼязків з догляду за дітьми.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів. «В цьому році для українських діточок з першого по четвертий клас школи ми запровадили безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів» , – заявив очільник держави.

Як повідомлялося, Уряд від жовтня забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки. Як зазначає відомство, механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.