Зеленський призначив нового голову Броварської РДА

Тарас Бакай з 2014 року воював у зоні АТО в лавах добровольчого батальйону «Свята Марія»

Тарас Бакай призначений головою Броварської районної державної адміністрації Київської області. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Бакая головою Броварської районної державної адміністрації Київської області. Указ підписаний 5 листопада 2024 року.

Зазначимо, що Тарас Бакай з 2014 року воював у зоні АТО в лавах добровольчого батальйону «Свята Марія». А з 2016 по 2017 роки Тарас Бакай обіймав посаду начальника Управління внутрішньої безпеки Національної поліції в Луганській області.

У 2017 році він обійняв посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області, де проходив службу до 2019 року.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський звільнив з посади голови Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка, який винен у ДТП з чотирма постраждалими, серед яких дитина. Обов’язки голови виконував Олексій Дорошенко – перший заступник ексголови Майбоженка.

Як повідомлялося, 26 квітня голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко вчинив ДТП, влетівши на авто в натовп людей. Унаслідок четверо людей отримали тяжкі травми.