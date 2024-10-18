Міносвіти повідомило, скільки дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації

Кузьмичова: На територіях, окупованих після 2022 року є заклади освіти, які переїхали фізично, але юридично числяться, де й були

Для дітей, які перебувають на окупованих територіях, внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти

Понад 40 тис. дітей вчаться в українських школах онлайн, перебуваючи в окупації. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Це понад 40 тисяч дітей. Відмінність від тимчасової окупації 2014 року в тому, що наші так звані «давно окуповані» території не мають цих інституційних закладів освіти, і відстежити тих дітей зараз в нашій системі освіти вкрай важко. А на територіях, окупованих після 2022 року є заклади освіти, які переїхали фізично, але юридично числяться, де й були», – розповіла посадовиця.

Як пояснила Кузьмичова, наприклад, школа з Енергодару працює віртуально в Києві, заняття ведуть дистанційно, частина дітей зі школи розкидана по Україні, частина за кордоном, і ті, хто перебуває в окупованому Енергодарі.

За словами заступниці міністра, для цих дітей внесено зміни у положення про індивідуальну форму освіти, зокрема в частині педагогічного патронажу. І для дитини за цією формою вчитель будує індивідуальний графік навчання, що дозволяє підлаштовувати його під потреби дитини, наголосила Кузьмичова.

Раніше Надія Кузьмичова повідомила, що рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України.

«Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні. За даними PISA-2022, рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на два роки від потрібного рівня, і це сигнал тривоги для всього суспільства. Освітні втрати не просто позначаються на індивідуальному розвитку дитини – вони в перспективі можуть стримувати економічний та соціальний прогрес цілої країни», – сказала заступниця міністра.

До слова, з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими.