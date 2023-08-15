Чи можна відрахувати студентів чи звільнити працівника, які за кордоном: відповідь юриста

Якщо особа була працевлаштована за цивільними договорами, такими як договір підряду або договір виконання робіт, то жодних трудових прав їй не може бути гарантовано

Для забезпечення трудового процесу роботодавець може знайти заміну відсутньому працівникові

Роботодавець не має права звільнити офіційно працевлаштовану за трудовим законодавством особу, якщо вона вимушено виїхала за кордон, проте є нюанс – зарплата виплачуватися не буде. Студент за аналогічних обставин може бути відрахований з навчального закладу. Про це розповіли United for Ukraine спільно з юристкою Олександрою Вергелес.

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Щодо робітників за кордоном – усе залежатиме від особливостей працевлаштування кожної конкретної особи. Якщо вона була працевлаштована за цивільними договорами, такими як договір підряду або договір виконання робіт, то жодних трудових прав їй не може бути гарантовано.

Якщо ж людина була прийнята на роботу згідно з трудовим законодавством, то її не може бути звільнено. Принаймні, такі висновки випливають з роз’яснень Державної служби зайнятості. При цьому заробітна плата таким громадянам виплачуватися не буде, але роботодавець не має права звільняти їх до закінчення дії воєнного стану.

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Водночас для забезпечення трудового процесу роботодавець може знайти заміну відсутньому працівникові й найняти іншу людину за строковим трудовим договором. На цей час для особи, яка вимушено виїхала за кордон, зберігається її робоче місце.

Що стосується студентів, то подекуди можна було спостерігати таку практику: студенти від’їжджають за кордон, а заклад вищої освіти просто відраховує їх. У Законі про вищу освіту немає прямої заборони виключати студентів з університетів або інших закладів вищої освіти в період воєнного стану.

З іншого боку, більшість навчальних закладів забезпечують студентам можливість дистанційного навчання. В такому разі відрахування може відбутися через академічну заборгованість або невиконання індивідуального навчального плану. Втім, і такі ситуації можна оскаржувати в судовому порядку – подібні випадки вже відомі.

Також варто знати, що відрахована особа може поновити себе в закладі вищої освіти, крім тих студентів, які навчалися на першому курсі. Для цього треба подавати заяву на ім’я ректора, підкріплюючи її додатковими супровідними документами, і намагатися відновити свій студентський статус, не звертаючись до суду.

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До слова, багато українців застрягли у Європі на роботах з нижчим рівнем кваліфікації та освіти й без довгострокових перспектив кар'єри. Біженці з України не допомагають: Європа потерпає від браку робочих рук.