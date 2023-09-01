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День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Діана Гасюк
glavcom.ua
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
фото: Станіслав Грузєв, glavcom.ua

Майже в кожного 1 вересня – День знань асоціюється зі школою та святковою лінійкою

Сьогодні вчителі та педагоги, учні та школярі відзначають День знань. Для багатьох це особливий день, повний очікувань і надій. 

Для першокласників 1 вересня стає особливо важливим днем, який позначає початок їхнього навчального шляху до нових відкриттів. 

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День знань в 2023 році.

Привітання прозою

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 1
фото: Уніан

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.

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Дорогі дітки, сьогодні вітаємо вас зі святом – Днем знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчати природу і навколишній світ. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі, нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення, нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я.

***

Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.

 ***
 
З Днем знань! Нехай будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість ведуть тебе до нових радісних відкриттів. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог.
 
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З хвилюванням і радістю сьогодні ви вперше ввійдете у свій клас. Сьогодні школа відкриє для вас двері в новий і неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом, Днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся, прагніть і вчіться тільки на відмінно.

***

З Днем знань, дорогі першокласники. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними, тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків. З веселим стартом!

***

Вітаю тебе з початком нового року, який зробить тебе розумнішими та освіченішими! Твоя школа зустрічає тебе квітами та осіннім листям, сонячним днем і привітною посмішкою вчительки! Зі святом, з Днем знань!

***

Настає новий навчальний рік, попереду нехай вас чекають тільки нові пізнання, успіх і везіння, нехай день знань надихне на нові досягнення, дасть тверду опору для подальших життєвих перспектив!

Привітання з Днем знань у віршах 

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 2
фото: Уніан

Вже минуло літо променисте,
І дзвоник знов до школи кличе нас.
Тут все святково, гарно і врочисто
В щасливу путь і в добрий час!
Хай буде всім нам день оцей, як свято,
Хай буде щастя в серці у батьків.
Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,
Хай буде радість вищою від слів.
Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.
І покличе нас усіх в незвідані світи,
Дзвоник люблять всі – дорослі та малі,
Пам’ятати його будемо завжди.
Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!

***

Школярів усіх ми вітаємо,
Знань легких вам бажаємо.
Щоб вчитися було в радість,
А уроки, щоб не в тяжкість!

***

Літо минуло, і ось
Зустрічаємо новий рік.
Не той, що з морозом приходить,
Нарядні ялинки приносить,
А той, коли книги візьмемо,
За знаннями в шлях підемо.
Будемо ми з вами знову
Вчитися читати, рахувати.
Улюблену казку мамі
Ви скоро прочитаєте самі.
Ми будемо, звичайно, грати,
Співати пісні й танцювати,
Жартувати, малювати, ліпити,
Загалом, весело жити.
Досягнення нас чекають за порогом.
З днем знань, З навчальним роком!

***
 
Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові,
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті – це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
***

З Днем знань вітаю нині.
Цікавого навчання!
Щоб легко все вдавалось
І щоб було бажання.
Щоби були веселі
Перерви та уроки.
Щоб були простими
До знань всіх твої кроки.

***

З Днем Знань, сьогодні, Вас дошкільнята,
Грайтеся поки є можливість хлопці,
Цінуйте все те, що Вам доля подарувала,
Що, знання потрібні, впровадила в життя!

***

З Днем знань, наші дошкільнята,
Завжди слухняні хлопці!
Не скоро в школу ви підете,
Але в дитсадку вже почнете
І малювати, і співати, і бігати,
Вироби барвисті робити,
Щоб пишалися тато з мамою,
Що їх малюк умілий самий!

Привітання з Днем знань у картинках

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 3
фото: Уніан
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 4
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 5
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 6
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 7
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках фото 8
Теги: книги освіта школа навчання вчитель школярі

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