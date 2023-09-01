День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Майже в кожного 1 вересня – День знань асоціюється зі школою та святковою лінійкою

Сьогодні вчителі та педагоги, учні та школярі відзначають День знань. Для багатьох це особливий день, повний очікувань і надій.

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Для першокласників 1 вересня стає особливо важливим днем, який позначає початок їхнього навчального шляху до нових відкриттів.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День знань в 2023 році.

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Привітання прозою

фото: Уніан

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленькою, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів і рекордів.

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Дорогі дітки, сьогодні вітаємо вас зі святом – Днем знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття, дізнаєтеся щось нове, вивчати природу і навколишній світ. Нехай всі накопичені знання допоможуть вам надалі, нехай кожен з вас знайде в житті своє захоплення, нехай навчання для вас буде веселим і цікавим процесом. Бажаємо вам посидючості, прагнення, гарного настрою і міцного здоров'я.

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Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли в школу, щоб почати свій шлях до знань. Вітаємо вас з 1 вересня і бажаємо веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай шкільні роки будуть радісними, повними дивовижних відкриттів і щасливих моментів.

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З Днем знань! Нехай будуть підвладні всі шкільні та життєві завдання, а допитливість і захопленість ведуть тебе до нових радісних відкриттів. Бажаю цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог.



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З хвилюванням і радістю сьогодні ви вперше ввійдете у свій клас. Сьогодні школа відкриє для вас двері в новий і неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом, Днем знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. Намагайтеся, прагніть і вчіться тільки на відмінно.

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З Днем знань, дорогі першокласники. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружними, тоді ви з легкістю будете збирати знання зі сторінок підручників, ніби гриби в кошик. Успіхів вам, хлопці та дівчата, гарного настрою і цікавих уроків. З веселим стартом!

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Вітаю тебе з початком нового року, який зробить тебе розумнішими та освіченішими! Твоя школа зустрічає тебе квітами та осіннім листям, сонячним днем і привітною посмішкою вчительки! Зі святом, з Днем знань!

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Настає новий навчальний рік, попереду нехай вас чекають тільки нові пізнання, успіх і везіння, нехай день знань надихне на нові досягнення, дасть тверду опору для подальших життєвих перспектив!

Привітання з Днем знань у віршах

фото: Уніан

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі – дорослі та малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

***

Школярів усіх ми вітаємо,

Знань легких вам бажаємо.

Щоб вчитися було в радість,

А уроки, щоб не в тяжкість!

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***

Літо минуло, і ось

Зустрічаємо новий рік.

Не той, що з морозом приходить,

Нарядні ялинки приносить,

А той, коли книги візьмемо,

За знаннями в шлях підемо.

Будемо ми з вами знову

Вчитися читати, рахувати.

Улюблену казку мамі

Ви скоро прочитаєте самі.

Ми будемо, звичайно, грати,

Співати пісні й танцювати,

Жартувати, малювати, ліпити,

Загалом, весело жити.

Досягнення нас чекають за порогом.

З днем знань, З навчальним роком!

***



Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті – це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

З Днем знань вітаю нині.

Цікавого навчання!

Щоб легко все вдавалось

І щоб було бажання.

Щоби були веселі

Перерви та уроки.

Щоб були простими

До знань всіх твої кроки.

***

З Днем Знань, сьогодні, Вас дошкільнята,

Грайтеся поки є можливість хлопці,

Цінуйте все те, що Вам доля подарувала,

Що, знання потрібні, впровадила в життя!

***

З Днем знань, наші дошкільнята,

Завжди слухняні хлопці!

Не скоро в школу ви підете,

Але в дитсадку вже почнете

І малювати, і співати, і бігати,

Вироби барвисті робити,

Щоб пишалися тато з мамою,

Що їх малюк умілий самий!

Привітання з Днем знань у картинках