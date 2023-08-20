Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО
Відповідь президента журналістам була короткою
Під час пресконференції в Данії журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, чи готова Україна на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО.
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – коротко відповів президент України.
Як відомо, після Нідерландів Зеленський полетів до Данії. Разом із премʼєркою Данії Метте Фредеріксен вони прогулялися по авіавіабазі Скрідструп і «зачекінілись» в літаку F-16.
Також Данія передає Україні 19 літаків F-16 після навчання пілотів та техніків.
Як відомо, на Заході є група посадовців, які спонукають Україну до територіальних компромісів з Росією, але ані Київ, ані Москва не приймають такий варіант завершення війни.
Нагадаємо, Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.
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