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Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, які території готовий обміняти на членство України в НАТО
«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – коротко відповів президент України
фото: Офіс президента

Відповідь президента журналістам була короткою

Під час пресконференції в Данії журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, чи готова Україна на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО.

«Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО», – коротко відповів президент України.

Як відомо, після Нідерландів Зеленський полетів до Данії. Разом із премʼєркою Данії Метте Фредеріксен вони прогулялися по авіавіабазі Скрідструп і «зачекінілись» в літаку F-16.

Також Данія передає Україні 19 літаків F-16 після навчання пілотів та техніків.

Як відомо, на Заході є група посадовців, які спонукають Україну до територіальних компромісів з Росією, але ані Київ, ані Москва не приймають такий варіант завершення війни.

Нагадаємо, Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

Читайте також: Зеленський сів за штурвал F-16 (відео)
Теги: Данія навчання Україна президент обмін

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