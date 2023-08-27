Дивовижна історія порятунку: боєць із кулею в серці пройшов п’ять кілометрів
Олександр – штурмовик, один з тих, хто відвойовував село Роботине
Військовий з позивним «Туз» разом із побратимами звільняли Запорізьку землю. У селі Роботине, над яким лише днями замайорів український прапор, боєць дістав тяжкі поранення. Його евакуювали до військового шпиталю, де медики зробили все, щоб він жив. Із кулею в серці, простреленим передпліччям і ногами, захисник вижив заради трьох своїх доньок. Із лікарями та військовим поспілкувались кореспонденти ТСН.
Олександр – штурмовик, один з тих, хто відвойовував село Роботине. Під час штурму позицій ворога був тяжко поранений. Розповідає, що росіяни крили наших захисників всім, що мали на озброєнні.
«Вони повилазили, почали нас обстрілювати, почався артобстріл і гранатами закидувати почали... Дрончики. Одного вбили, мене поранило, я впав, як зміг наклав турнікет», – розповідає Олександр «Туз».
Півтори доби, каже чоловік, разом із побратимами евакуйовувались. Спочатку йшов сам, згодом сили забракло.
«Я кілометрів 5 йшов, напевно у стані афекту, а тоді вже не зміг. Мене хлопці вже почали нести. Повзли, бігли по бліндажам, в кожному бліндажі нас крили жостко, але доповзли», – пригадує військовий.
Із вогнепальним переломом передпліччя, травмами ніг та кульовим пораненням Олександра доправили до військового госпіталю. Першими його прооперували травматологи.
Кулю в серці військового знайшли за допомогою медичного магніту . Вона увійшла через шию і застрягла у грудній клітині.
На третю добу стан Олександра стабілізувався. Він зміг вставати з ліжка та ходити. Каже, вижив завдяки його трьом донечкам, які чекають на нього вдома.
Військовий родом з Дніпропетровщини, працював на хлібзаводі. Після загибелі рідного брата пішов добровольцем на фронт.
«Він від самого початку, з 2014 року воював, в Бахмуті його вбили, ну а я вирішив іти хлопцям помагати», – розповідає боєць
Після реабілітації Олександр планує повернутись до своєї бригади.
Каже, у війську знайшов справжніх друзів, яких не було у мирному житті. Тому відвойовуватиме кожен сантиметр нашої землі разом із ними.
Нагадаємо, на Запоріжжі у село Роботине зайшли українські військові. Воїни 47 бригади здійснили евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі.
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