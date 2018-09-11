Шкільні побори: з батьків вимагають гроші на «штрафи пожежникам»



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91% батьків відповіли, що в школі, де навчається їх дитина, є щомісячні внески

Згідно з опитуванням, проведеному моніторинговим порталом DOZORRO, 19,6% батьків не знають, на що саме витрачаються здані в школу кошти.

Про це йдеться в звіті моніторингового порталу DOZORRO.

«Як показало опитування, батьківські внески все ще достатньо розповсюджені. А тому наступним завданням було з'ясувати, на що конкретно, зі слів батьків, ідуть ці кошти. Найбільш популярними відповідями стали: «на ремонт» (19,9%) та «невідомо» (19,6%). На третьому місці опинилися «господарські товари» (16,5%), під якими батьки мали на увазі закупівлю лампочок, рушників, серветок, миючих засобів тощо, далі – «канцтовари» (8%), «оплата послуг охорони» (7,3%) та «подарунки/премії вчителям» (6%)», - йдеться у документі.

Також батьки відповідали, що здають кошти на купівлю техніки та утримання території. Тобто маються на увазі видатки, які і так повинні оплачуватися з бюджету. У звіті наводять приклад, коли в Києві в 2017 році виділили на господарські потреби шкіл додатково приблизно 110 млн грн з розрахунку по 110 тис. грн на кожен заклад загальної середньої освіти.

У відповідях батьки зазначали, що здають кошти і на «оплату штрафів пожежникам». Такі внески пов'язані з тим, що в деяких школах наявні проблеми з протипожежною сигналізацією або вона взагалі відсутня. У цих випадках керівництву шкіл може бути вигідно і з фінансової точки зору і з огляду на затрати часу сплатити штраф, ніж вимагати з управління освіти кошти на протипожежну безпеку, йдеться у звіті.

Зазначається, що 88,2% батьків сплачують кошти готівкою, лише 16,1% батьків назвали свої внески добровільними. 83,9% респондентів вважають їх певною мірою примусовими.

91% батьків відповіли, що в школі, де навчається їх дитина, є щомісячні внески. Майже 24% з них щомісячно сплачують у школи суму від 45 до 50 грн.; 6,26% - від 75 до 80 грн.; 14,79% назвали суму 100 грн.; 8,17% - суму 150-200 грн.; 40,29% назвали інші суми.

У звіті представлені і дані опитування щодо вступних внесків до школи. Так 44,6% батьків заявили про те, що в їх школі був вступний внесок. 9,6% назвали суму рекомендованого вступного внеску у розмірі 300 грн, 18,2% сплачували при вступі дитини в школу 500 грн; 22,2% здавали 1000 грн, 7% - 1500 грн, 11% - 2000 грн. 31,6% батьків назвали інші суми вступних внесків.

У 60% випадків батьки заявили, що перед ними звітують про витрачання коштів, зданих у вигляді добровільних внесків. Близько 27% батьків учнів відповіли, що здебільшого впевнені в належному використанні своїх внесків. Частка тих, хто зазначив «ні» або «здебільшого ні» становить 64,3% разом.

Опитування проводилося 18–21 липня 2018 року шляхом онлайн-анкетування за допомогою функціоналу Google Forms у Facebook-групі «Батьки SOS». До участі в опитуванні були запрошені батьки учнів ЗЗСО державної та комунальної форм власності з усіх регіонів України. Всього було опитано 1300 батьків школярів.