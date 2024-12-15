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Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу

Ірина Бура
glavcom.ua
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Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу
фото: Міністерство освіти і науки України

Навчання на курсах – безоплатне й доступне українською мовою

У рамках проєкту «Всесвітній університет», який реалізується на онлайн-платформі Prometheus, для українців стали доступними нові курси. Вони стосуються програмування, маркетингу та проєктного менеджменту. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Зараз на платформі доступні 15 курсів від провідних закладів освіти – Гарварду, Массачусетського технологічного інституту, університетів Дюка, Джонса Гопкінса, Іллінойсу та Каліфорнійського університету.

Найновіші з них:

  • Python для баз даних;
  • Python для веб;
  • Революція в цифровому маркетингу;
  • Маркетинг у цифровому світі;
  • Основи проєктного менеджменту: виконання і контроль проєкту.

Загалом протягом трьох років на Prometheus стануть доступними 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу.

Навчання на курсах – безоплатне й доступне українською мовою.

За кілька місяців після запуску Всесвітнього університету до навчання на перших 10 курсах долучилося понад 150 тисяч українців, зазначають у Prometheus.

Тепер же платформа відкрила реєстрацію на курси від Університету Іллінойсу та найпопулярнішого у світі фахівця з Python – Чарльза Северенса (доктора Чака).

«Нові безкоштовні курси вже чекають на вас – реєструйтесь та здобувайте якісну освіту українською та ставайте ще ближче до своїх мрій», – йдеться у повідомленні.

Теги: США Міністерство освіти і науки навчання Україна університет

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Наука та освіта

Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу
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