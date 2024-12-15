Навчання безоплатне. На платформі Prometheus з'явилися нові курси від провідних університетів світу

Навчання на курсах – безоплатне й доступне українською мовою

У рамках проєкту «Всесвітній університет», який реалізується на онлайн-платформі Prometheus, для українців стали доступними нові курси. Вони стосуються програмування, маркетингу та проєктного менеджменту. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Зараз на платформі доступні 15 курсів від провідних закладів освіти – Гарварду, Массачусетського технологічного інституту, університетів Дюка, Джонса Гопкінса, Іллінойсу та Каліфорнійського університету.

Найновіші з них:

Python для баз даних;

Python для веб;

Революція в цифровому маркетингу;

Маркетинг у цифровому світі;

Основи проєктного менеджменту: виконання і контроль проєкту.

Загалом протягом трьох років на Prometheus стануть доступними 50 онлайн-курсів від провідних університетів світу.

Навчання на курсах – безоплатне й доступне українською мовою.

За кілька місяців після запуску Всесвітнього університету до навчання на перших 10 курсах долучилося понад 150 тисяч українців, зазначають у Prometheus.

Тепер же платформа відкрила реєстрацію на курси від Університету Іллінойсу та найпопулярнішого у світі фахівця з Python – Чарльза Северенса (доктора Чака).

«Нові безкоштовні курси вже чекають на вас – реєструйтесь та здобувайте якісну освіту українською та ставайте ще ближче до своїх мрій», – йдеться у повідомленні.