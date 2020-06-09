Сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію ЗНО
Цього року додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл пройде з 24 червня по 10 серпня
Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
«9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті», - йдеться у повідомленні
Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня.
Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.
Так, згідно з графіком:
- 25 червня відбудеться тестування з математики,
- 30 червня - з української мови та літератури,
- 2 липня - з фізики,
- 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов,
- 7 липня - з англійської мови,
- 9 липня - з історії України,
- 13 липня - з біології,
- 15 липня - з географії,
- 17 липня - з хімії.
Далі 29 червня відбудеться тестування з іспанської мови, потім 30 червня - з французької мови, з німецької мови - 31 липня, з англійської мови - 3 серпня, з української мови та літератури - 4 серпня.
Додаткове тестування з біології відбудеться 5 серпня, з історії України - 6 серпня, по географія - 7 серпня, з хімії - 10 серпня.
Результати ЗНО будуть опубліковані до 14 серпня.
Раніше міністерка освіти розповіла, як у школах забезпечать захист під час ЗНО.
Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.
До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.