  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію ЗНО

    • Розсилка
    <span>Зареєструватися на додаткову сесію можуть ті, хто не встиг цього зробити в період з 3 лютого по 24 березня</span> - Сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію ЗНО
    Зареєструватися на додаткову сесію можуть ті, хто не встиг цього зробити в період з 3 лютого по 24 березня

    Цього року додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл пройде з 24 червня по 10 серпня

    Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.

    Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті», - йдеться у повідомленні

    Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.

    Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня.

    Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

    Так, згідно з графіком:

    • 25 червня відбудеться тестування з математики,
    • 30 червня - з української мови та літератури,
    • 2 липня - з фізики,
    • 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов,
    • 7 липня - з англійської мови,
    • 9 липня - з історії України,
    • 13 липня - з біології,
    • 15 липня - з географії,
    • 17 липня - з хімії.
    Відповідно до опублікованого графіку, 24 червня пройде додаткове тестування з фізики, з математики - 28 червня.

    Далі 29 червня відбудеться тестування з іспанської мови, потім 30 червня - з французької мови, з німецької мови - 31 липня, з англійської мови - 3 серпня, з української мови та літератури - 4 серпня.

    Додаткове тестування з біології відбудеться 5 серпня, з історії України - 6 серпня, по географія - 7 серпня, з хімії - 10 серпня.

    Результати ЗНО будуть опубліковані до 14 серпня.

    Раніше міністерка освіти розповіла, як у школах забезпечать захист під час ЗНО.

    Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.

    До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.

    ЗНО-2020 Міністерство освіти і науки освіта школа навчання реєстрація учні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ