Сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію ЗНО



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Зареєструватися на додаткову сесію можуть ті, хто не встиг цього зробити в період з 3 лютого по 24 березня

Цього року додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл пройде з 24 червня по 10 серпня

Вівторок, 9 червня, - останній день подачі реєстраційних документів на додаткову сесію ЗНО.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«9 червня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті», - йдеться у повідомленні

Право на реєстрацію в додатковий період мають особи, які не зареєструвалися в основний період реєстрації.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 15 червня, з усіх інших навчальних предметів –17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Так, згідно з графіком:

25 червня відбудеться тестування з математики,

30 червня - з української мови та літератури,

2 липня - з фізики,

6 липня - з іспанської, німецької та французької мов,

7 липня - з англійської мови,

9 липня - з історії України,

13 липня - з біології,

15 липня - з географії,

17 липня - з хімії.

Відповідно до опублікованого графіку, 24 червня пройде додаткове тестування з фізики, з математики - 28 червня.

Далі 29 червня відбудеться тестування з іспанської мови, потім 30 червня - з французької мови, з німецької мови - 31 липня, з англійської мови - 3 серпня, з української мови та літератури - 4 серпня. Додаткове тестування з біології відбудеться 5 серпня, з історії України - 6 серпня, по географія - 7 серпня, з хімії - 10 серпня. Результати ЗНО будуть опубліковані до 14 серпня.

Раніше міністерка освіти розповіла, як у школах забезпечать захист під час ЗНО.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.