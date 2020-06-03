ЗНО можуть перенести в областях, що не будуть готові



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ЗНО може проводитись за другим сценарієм, тобто наприкінці серпня

В Українському центрі оцінювання якості освіти розглядають можливість проведення спеціальних додаткових сесій ЗНО в деяких областях, у разі неможливості провести тестування у визначені дати.

Про це в ефірі програми «Сніданок 1+1» сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко, відповідаючи на запитання про те, що 8 областей України поки не готові до другого етапу пом'якшення карантину.

«У нас є декілька планів залежно від того, скільки областей можуть потрапити в таку ситуацію. Ще в березні ми оголосили, що ЗНО може проводитись за другим сценарієм, тобто наприкінці серпня. І такий варіант все ще актуальний», - сказала Вакуленко.

За її словами, якщо велика кількість областей не зможуть проводити ЗНО у червні, тоді воно буде проведено у серпні, коли ситуація нормалізується.

Разом з тим, в УЦОЯО також не виключають можливість перенесення дати проведення зовнішнього оцінювання у деяких областях.

«Якщо це буде одна або дві області, то ми розглядаємо можливість проведення спеціальних додаткових сесій для цих областей», - сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, у понеділок, 25 травня, почалася реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Основна сесія проходитиме з 25 червня по 16 липня.

До слова, вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО, запрошення, а також обов’язкових засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.