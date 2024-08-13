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Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму для шкіл

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міносвіти затвердило оновлену навчальну програму для шкіл
Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок
фото: з відкритих джерел

Як наголосити у міністерстві,  курс орієнтований на практичне застосування знань

У школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму. Про це інформує пресслужба МОН.

«Програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя. Її особливість – єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок», – йдеться у повідомленні.

Що вивчатимуть в оновленому «Захисті України»:

  • 10 клас: зміст присвячено питанням національної безпеки та оборони України, ознайомленню з основами управління та планування, озброєнню та військовій техніці, стрілецькій підготовці, орієнтуванню на місцевості, інженерній фортифікації, домедичній допомозі.
  • 11 клас: більше уваги військовим технологіям, інформаційній війні, домедичній допомозі, захисту цивільного населення в кризових умовах та плануванню майбутнього.

Як наголосити у міністерстві, передусім курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок. Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням – комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. На закупівлю обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 млрд грн.

Особлива увага приділятиметься підготовці вчителів. Понад 90 тренерів пройшли спеціальне навчання та готові передавати знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію. Це дасть змогу ефективно викладати за новою програмою та застосовувати сучасні педагогічні підходи. 

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

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Теги: Міністерство освіти і науки школа навчання

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