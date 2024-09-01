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У Харкові під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Харкові під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2
Унаслідок аварії загинули двоє осіб
фото ілюстративне

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України

В авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2, загинули двоє осіб. Про це повідомив університет на сторінці у Facebook.

«У навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

Зазначається, що командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

«До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», – зазначає Харківський національний університет Повітряних сил.

Нагадаємо, що 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. У Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети й один ударний БпЛА.

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Теги: вертоліт розслідування університет втрати

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