Третину шкіл Кривого Рогу закриють найближчим часом

«Не виключено, що навчальні заклади Кривого Рогу, якими керують в дошку свої люди, автоматично захищені від будь-яких зазіхань на їх роботу криворізький блогер», – блогер Єрмолінський

Можливо причина закриття шкіл – брак фінансування і скорочення кількості дітей

У Кривому Розі розпочався процес масового закриття шкіл. Під скорочення потраплять від 30 до 50 навчальних закладів з 150. Це питання дуже активно обговорюють в наближених до керівництва міста колах. Але громадськості з цього приводу досі ніхто нічого так і не оголосив, про це розповів на своєму Ютуб-каналі криворізький блогер Олег Єрмолінський.

Щоб визначити найслабші школи міста, в мерії створили систему визначення слабких шкіл, що підлягають закриттю. Документ під назвою «Критерії» має 7 основних розділів: комплектація обладнання для організації освітнього процесу, обладнання для організації харчування, безпеку, залучення додаткового фінансування, віковий критерій (тут мова про вік педагогів у колективі), якісний критерій (оцінка кваліфікації колективу) і останнім – спортивна інфраструктура.

«По шести з семи параметрів максимальна оцінка - 5 балів. Тільки показник кваліфікаційної категорії викладачів буде оцінюватися за 10-бальною шкалою. За загальною сумою балів у всіх номінаціях в межах кожного району вибудовується рейтинг навчальних закладів. І вже є попередній список шкіл, які, найімовірніше, найближчим часом закриють», – розповів блогер.

Але є одна нестиковка. Єрмолінський не зміг зрозуміти за яким принципом визначаються слабкі і сильні школи, і логіки в підрахунках він не побачив.

«Наприклад, в Тернівському районі школа, яка набрала 53 бали за заданими критеріями, виділена червоним, тобто підлягає закриттю. А гімназія в межах цього ж району, яка набрала 39 балів, - зеленим. Тобто отримала своєрідний тотем. Де логіка?», – запитує Олег Єрмолінський.

Криворізький блогер передбачає, що все залежить від того які люди керують школами. Якщо це люди лояльні мерії, то їх школи закриються.

«Не виключено, що навчальні заклади, якими керують в дошку свої люди, автоматично захищені від будь-яких зазіхань на їх роботу. Адже приклади, коли директор школи є депутатом кількох скликань від провладної в місті партії, для Кривого Рогу не новина. А значить і привілеїв може бути більше», – говорить Єрмолінський.

Можливо причина закриття шкіл – брак фінансування і скорочення кількості дітей.

«43% з річного бюджету міста будуть витрачені на сферу освіти. Це майже половина з більш ніж 7 мільярдів гривень. Цілком логічно, що місто зможе скоротити нереальну кількість витрат, оптимізуючи цей напрямок. Більш того, про необхідність оптимізації освітньої галузі шляхом поступового і безболісного для учнів об'єднання шкіл ще 6-7 років тому говорив один авторитетний в питаннях освіти фахівець. Сьогодні ж на поступове і послідовне вирішення цієї проблеми у міста просто немає часу», – говорить блогер.

Якщо в мерії вже ось-ось готові прийняти рішення про закриття декількох десятків навчальних закладів, чому ця тема до сих пір не винесена на громадське обговорення, запитує блогер Олег Єрмолінський.

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Джерело: Українські новини