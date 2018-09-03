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    Наука та освіта

    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн

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    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн

    У Донецькій області мають відкриють чотири реконструйовані опорні школи

    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, загальний обсяг інвестицій у будівництво й оснащення якої склав близько 75 млн грн.

    Про це йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

    Відкрив школу глава Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць спільно з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченко.

    «Ті інновації, які ми заклали в цей центр науки, виховають зовсім іншу молодь, готову до сучасних викликів, яких вимагає мінливий глобальний світ», — заявив Бойченко під час відкриття.

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    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
    У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн

    Раніше голова Донецької ОДА заявив, що у Донецькій області відкриють чотири реконструйовані опорні школи. Навчальні заклади планують відкрити у Вугледарі, Добропіллі, Костянтинівці та Маріуполі.

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    Маріуполь освіта школа будівництво Донеччина Олександр Куць
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