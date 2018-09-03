У Маріуполі відкрили першу опорну школу, на яку витратили 75 млн грн
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У Донецькій області мають відкриють чотири реконструйовані опорні школи
У Маріуполі відкрили першу опорну школу, загальний обсяг інвестицій у будівництво й оснащення якої склав близько 75 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.
Відкрив школу глава Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць спільно з міським головою Маріуполя Вадимом Бойченко.
«Ті інновації, які ми заклали в цей центр науки, виховають зовсім іншу молодь, готову до сучасних викликів, яких вимагає мінливий глобальний світ», — заявив Бойченко під час відкриття.
Раніше голова Донецької ОДА заявив, що у Донецькій області відкриють чотири реконструйовані опорні школи. Навчальні заклади планують відкрити у Вугледарі, Добропіллі, Костянтинівці та Маріуполі.