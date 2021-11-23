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    Платний пластик: супермаркети можуть ввести плату за пакети

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    Одноразові пакети для фруктів, овочів та хліба поки безкоштовні, але з 10 грудня можуть стати платними - Платний пластик: супермаркети можуть ввести плату за пакети
    Одноразові пакети для фруктів, овочів та хліба поки безкоштовні, але з 10 грудня можуть стати платними
    фото: bbc.com

    Встановити обов'язкову платню за використання одноразових пластикових пакетів уряд пропонує з 10 грудня

    В українських супермаркетах пластикові пакети можуть стати платними. Йдеться про пакети, які у більшості магазинів покупці можуть брати безкоштовно: в овочевих відділах, для сипких продуктів та на касах. Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів України.

    Встановити обов'язкову платню за використання одноразових пластикових пакетів уряд пропонує з 10 грудня.

    На даний момент ухвала перебуває в стадії розгляду. Голосування було заплановано на 17 листопада, але його відклали на 24 листопада.

    Скільки коштуватимуть пакети:

    • Без ручок та бічних складок (у рулонах) – 2 гривні за одну штуку
    • Без ручок із бічними складками або з ручками, але без бічних складок – 2,50 гривні за одну штуку
    • З ручками та бічними складками – 3 гривні за одну штуку

    Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною та зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

    Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні.

    Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби та м'яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їхня заборона планується після 2023 року.

    За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 до 17 тис. грн., у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

    Пізніше екологи назвали головну проблему закону.

    Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, чим Україні може бути корисний досвід африканських країн щодо заборони пластикових пакетів.

    Теги: закон ціни пластик
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    Платний пластик: супермаркети можуть ввести плату за пакети