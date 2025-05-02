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Старшокласники тікають за кордон? Заступник міністра освіти прокоментував панічні чутки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Старшокласники тікають за кордон? Заступник міністра освіти прокоментував панічні чутки
Цьогоріч на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 490 осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Михайло Винницький: «Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше»

Паніка у соцмережах щодо масового виїзду старшокласників за кордон не має за собою підстав – статистика свідчить про зовсім інше. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Цифри вступної кампанії показують іншу ситуацію ніж та, про яку пишуть в соцмережах (про те, що батьки вивозять старшокласників за кордон, – «Главком»). Минулого року на національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 508 осіб. Цьогоріч – 312 490 осіб. На 18 осіб менше. У таких масштабах – це взагалі не зміна. Із цих 312 тис. – 20 тис. пишуть НМТ за кордоном (минулого року – 21 тис.). Немає причини складати НМТ, якщо ти не вступаєш у заклад вищої освіти в Україні», – зауважив Михайло Винницький.

Заступник міністра освіти і науки підкреслив, що українські університети обирають навіть ті вступники, які певний час проживали за кордоном і мали змогу оцінити тамтешню освіту та перспективи.

«Тому паніка, яка шириться часто в соцмережах, що люди виїжджають і ми втрачаємо найкращих… Ну, вибачте, але статистика не показує цього. Але якщо говорити про місію, а це – освічена нація українців, то і далі українська система вищої освіти залишається привабливою для громадян України», – підсумував Винницький.

До слова, 15 січня, президент Володимир Зеленський підписав закон №4197-ІХ «Про внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки». Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Згідно із законом, щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням їхніх даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це можна зробити через електронний кабінет або особисто прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Теги: Міністерство освіти і науки школярі

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