Дарницька РДА ремонтує дитсадок за цінами, що вдвічі вищі за ринкові: розслідування

Будівельна фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався

Управління освіти Дарницької РДА уклало угоду на 8,77 млн грн з ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія» на благоустрій території дитячого садка №759 на вулиці Вірменській, 7. За даними системи «Прозорро», роботи включають встановлення нової огорожі та підпірної стіни. Однак аналіз кошторису виявив, що ціни на деякі матеріали значно вищі за ринкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Зазначається, що роботи фінансують з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда без додаткових витрат через інфляцію.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси секції огорожі «Деко» модель А2 RAL 70162 розміром 2000х2500 мм замовили по 10 586 грн/шт.

Для ремонту садочка секції огорожі «Деко» замовили по 10 586 грн/шт. фото: «Наші гроші»

Натомість магазин «Техно Pro» продає огорожу «Техна-Деко» модель А 2000х2500 мм по 5 324 грн/шт, що вдвічі дешевше. «НВП «Конструкція» продає металевий паркан «Деко-2» 2000х2500 мм з комплектом кріплень по 6300 грн/шт. Компанії «Мейкер Україна» та «Vidnova» пропонують візуально схожу огорожу таких же розмірів 2000х2500 мм тільки з іншою назвою «Сквер Пайп» модель А по однаковій ціні 4 497 грн/шт.

Невідому клінкерну цеглу 250х120х65 мм українського виробництва врахували по 41 грн/шт. «Wikibud» пропонує таку цеглу від 8 до 20 грн/шт виробництва «Євротон» (ПрАТ «Роздільський керамічний завод» Львівська область), «Карамея» (м. Суми) та «СБК-Ромни» (Сумська область). Це в 2-5 рази дешевше. «Епіцентр» у Києві продає клінкерну цеглу «Євротон» по 23 грн/шт, а Білоцерківську клінкерну цеглу по 21 грн/шт, що вдвічі дешевше ніж в кошторисі, йдеться у розслідуванні.

Лотки водовідвідні пластикові Base DN200 H200 з решіткою C250 для зливоприймачів замовили по 9 349 грн/шт. Компанія «Водаленд» продає такі лотки по 6 063 грн/шт, а «Terizo» по 6 062 грн/шт. Це на 35% дешевше, наголошують розслідувачі.

За даними розслідування, лотки водовідвідні пластикові Base DN200 H200 з решіткою C250 замовлено на 35% дорожче за ринкову ціну інфографіка: «Наші гроші»

Бетон В25 (М350) замовили по 5 101 грн/куб м. Група «Ковальська» продає бетон В25 Р4 F200 W6 по 3 906 грн/куб. м, що на 23% дешевше. Раніше Дарницьке управління освіти для ремонту дитячого садочку №331 замовляло бетон В25 (М350) по 4 320 грн/куб. м, що на 15% дешевше. Міська лікарня №1 КМДА (вул. Харківське шосе, 121) для свого ремонту замовляла бетон В25 P4 по 2 940 грн/куб. м, що на 42% дешевше, йдеться у матеріалі.

Таким чином, за підрахунками розслідувачів, ймовірна переплата на цих позиціях може складати біля 2 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 складає 22 000 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 22 336 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Києві значно вища – 37 500 грн.

Для участі вимагали: медичні книжки працівників та медичні карти огляду з відміткою придатності для роботи за професією, чинні до кінця року; підтвердження виконання аналогічного капітального ремонту у 2022–2024 роках разом із випискою банку про оплату таких робіт; договір із перевізником на вивезення будівельного сміття.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався. «Київська будівельно-монтажна компанія» ремонтує будівлю садочку ще з травня 2024 року, тоді договір уклали на 202,72 млн грн. Зараз це кошти на додатковий благоустрій.

Управління освіти Дарницької РДА очолює Євгенія Списовська. За даними ЗМІ, у 2022 році правоохоронці повідомили їй про підозру в розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Навесні її звільнили від кримінальної відповідальності, бо сплив строк давності.

ТОВ «Київська будівельно-монтажна компанія» керує т.в.о. директора Сергій Данилець, а володіє нею головний інженер Андрій Власенко. Раніше компанія належала головному бухгалтеру Інні Чаус.

З 2016 року «Київська будівельно-монтажна компанія» отримала державних замовлень на 1,19 млрд грн, найбільше від Голосіївського управління освіти.

Нагадаємо, у Києві генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів. За версією слідства, її дії завдали міському бюджету збитків на суму майже 1,2 млн грн.

13 серпня прокурорами Київської міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та Державним бюро розслідувань повідомлено про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн грн. Підозрювані – посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.