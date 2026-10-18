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Папа Римський через чотири дні після операції виписався з лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Папа Римський через чотири дні після операції виписався з лікарні
Понтифік вийшов із медзакладу пішки у супроводі лікарів, вітаючи вірян
фото: vaticannews.va

«Операція минула успішно, без ускладнень», – зазначили у Ватикані

Папу Лева XIV виписали з лікарні в Римі через чотири дні після операції з видалення злоякісної пухлини в правій легені. Лікарі оцінили його як достатньо здорового, щоб повернутися до Ватикану. Про це повідомляє vaticannews, інформує «Главком».

Понтифік вийшов із медзакладу пішки у супроводі лікарів, вітаючи вірян та зупиняючись, щоб поспілкуватися з деякими з них. Після цього він сів у автомобіль і вирушив у бік Ватикану

За словами лікарів, аналізи крові та сканування грудної клітки показали, що Папа Римський достатньо здоровий, щоб його виписали з лікарні. Наразі він проходить фізіотерапію для покращення дихання.

Нагадаємо, у вівторок 71-річний понтифік переніс 90-хвилинну операцію в римській лікарні «Джемеллі», після чого в нього діагностували аденокарциному легені.

«Операція минула успішно, без ускладнень», – зазначили у Ватикані. Після хірургічного втручання Папа нормально прийшов до тями й після короткого періоду спостереження повернувся до своєї палати.

Новоутворення вперше виявили під час процедур, які у Ватикані назвали «плановим обстеженням».

Папа особисто оголосив світові новину про операцію в неділю, виступаючи з балкона на площі Святого Петра після традиційної молитви «Ангел Господній».

До слова, у вересні 2026 року Папі Римському Леву XIV виповнився 71 рік.

 

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Теги: хвороба Ватикан аналізи Папа Римський

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