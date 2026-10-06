Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через спалах кору

Запроваджений надзвичайний режим через спалах кору розширює повноваження медиків

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул оголосила надзвичайний стан до 4 листопада через зростання захворюваності на кір. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

З початку року в штаті зафіксували 108 випадків кору, з яких 92 – з середини липня в сільських громадах із низьким рівнем вакцинації. Погіршення ситуації спостерігається і в сусідній Пенсильванії, де виявили 977 хворих та п'ять летальних випадків переважно в прикордонних округах.

Запроваджений режим розширює повноваження медиків: медсестри отримали право призначати тестування, а фармацевтам дозволили щеплювати дітей від двох років проти кору, паротиту та краснухи. Виконавче розпорядження також зобов'язує вносити дані про вакцинацію до реєстрів імунізації протягом 72 годин без необхідності окремої згоди дорослих на передачу цієї інформації. При цьому сама процедура щеплення й надалі потребує згоди пацієнта або його опікунів.

Кір – це надзвичайно заразне гостре вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба може спричинити пневмонію, отит, енцефаліт (запалення мозку) та тяжке ушкодження імунної системи.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області.

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, раніше в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.