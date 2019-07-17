Українські фільми будуть використовувати в школах



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Фільми планують розмістити на спеціальному електронному порталі

Міністерство освіти і науки та Міністерство культури України підписали меморандум про співпрацю в сфері використання українських художніх і документальних фільмів у навчальному процесі в школах.

Документ підписали між відомствами після засідання уряду в середу, 17 липня.

«В Україні розвивається чудовий медійний контент, який підтримується державним бюджетом. Використання українського продукту, який є дуже цікавим і дуже якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей, і надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні», — зазначила міністерка освіти Лілія Гриневич.

Фільми планують розмістити на спеціальному електронному порталі, який буде в доступі для закладів освіти.

Також там будуть розміщуватися тизери до фільмів.

Джерело: Інтерфакс-Україна