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    Наука та освіта

    Українські фільми будуть використовувати в школах

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    Українські фільми будуть використовувати в школах

    Фільми планують розмістити на спеціальному електронному порталі

    Міністерство освіти і науки та Міністерство культури України підписали меморандум про співпрацю в сфері використання українських художніх і документальних фільмів у навчальному процесі в школах.

    Документ підписали між відомствами після засідання уряду в середу, 17 липня.

    «В Україні розвивається чудовий медійний контент, який підтримується державним бюджетом. Використання українського продукту, який є дуже цікавим і дуже якісним, в освітньому процесі буде мотивувати дітей, і надасть можливість в цікавий спосіб ознайомлюватися як з культурним продуктом, так і отримувати користь в навчанні», — зазначила міністерка освіти Лілія Гриневич.

    Фільми планують розмістити на спеціальному електронному порталі, який буде в доступі для закладів освіти.

    Також там будуть розміщуватися тизери до фільмів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Міністерство освіти і науки Меморандум Лілія Гриневич
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