Біологи відкрили гени заїкання

Вчені виявили в людському організмі гени, які відповідають за заїкання

Відкриття зробили науковці Державного університету Уейна в Детройті та Медичного центру університету Вандербільта

Вчені з Державного університету Уейна в Детройті та Медичного центру університету Вандербільта виявили в організмі гени, які відповідають за заїкання. Про це пише Human Genetics and Genomics.

Дослідники з Державного університету Уейна залучили до наукової роботи понад 1,8 тис. людей із заїканням. Серед них було 250 сімей, де заїкання зустрічалося щонайменше у трьох поколіннях. Аналіз даних дозволив відкрити гени заїкання. Вчені вважали, що для точного визначення цих генів вибірка має бути більшою.

Тоді їм допомогли біологи з університету Вандербільта, які мають сховище генетичної інформації BioVU. Було проаналізовано десятки тисяч зразків ДНК. Оскільки заїкуватість рідко вказували в медичних документах, вчені орієнтувалися на захворювання, у яких воно зазвичай спостерігається. Наприклад, це синдром дефіциту уваги та гіперактивності, аутоімунні реакції та деякі інфекції.

Нейросітки дозволили виявити генетичний варіант rs12613255 поруч із геном Cyria у європейців та мутацію гена Zmat4 у африканців. Вони пов'язані з ризиком розвитку заїкуватості. Також з цією недугою пов'язані гени, що регулюють вироблення статевих гормонів, і ген, раніше асоційований з аутизмом.

Нагадаємо, група дослідників з Університету Цинциннаті розробила пробіотик, здатний проникати у злоякісні ракові пухлини та знищувати їх зсередини.

Як відомо, у Британії почали випробування тесту, що зможе визначати рак ще до появи симптомів.

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